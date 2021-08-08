20緬外交官助平行政府 前路未明

覺莫吞於1969年出生時，緬甸軍方第一次政變上台已7年，到他於1980年代尾升讀仰光大學國際關係系時，軍隊又鎮壓了民主運動，再接管政權。覺莫吞應父母意願遠離1988年的民主運動，1993年畢業後還加入了外交部，之後一直對外為政府辯護、淡化侵犯人權。可是，去年10月成為緬甸駐聯合國大使的他，如今卻成為緬甸在海外的反政變聲音，被內比都撤職及要求引渡回國接受叛國審訊。他受訪道：「我想做些發揮最大影響力的事，去顯示我感到多麼驚訝，一支軍隊在這現代世界像這樣鬧政變是不可接受的。」

失居所停薪津 外交官陷困境

這半年來像覺莫吞般抗議軍政府的緬甸外交官員約有20人，包括緬甸駐英大使覺扎敏（Kyaw Zwar Minn），駐華盛頓、日內瓦、特拉維夫和柏林等地的外交使節等。他們轉而協助平行政府，但在駐地皆陷於前所未見的艱難處境，例如被本國政府撤職和召回、被註銷外交護照、被逐出政府資助公寓和被停發薪津等。他們未能回國，又擔心祖國的家屬親友。

卡內基梅隆大學政治與戰略研究所助理教授約翰‧錢（John Chin）表示，這群外交官目前縱有僑民之助，獲駐地政府暫容逗留，但身分地位不明朗。軍政府掌權愈久，他們的日子愈難耐。

（大西洋/紐約時報）