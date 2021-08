專制國雖遠必誅漸猖獗 學者指科技進步減成本

組織斥華策全球跨國鎮壓

資金主要來自美國政府的非政府組織「自由之家」今年2月發表「看不見,卻搆得着」(Out of Sight, Not Out of Reach)報告,分析自2014年匯編的608個跨國鎮壓案例,指31個原籍國向身處79個東道國的受害者採取暗殺、綁架、毆打、拘留和非法驅逐出境等行徑。報告點名指摘中國正進行最複雜、最全面和全球性的跨國鎮壓行動,上述608個案例有214個源自中國。盧旺達、沙特阿拉伯、伊朗、俄羅斯和土耳其也被報告點名批評暴力執行跨國鎮壓。

翻查紀錄,中國外交部未有專門回應自由之家報告,但北京一向反駁美方對其人權狀况的批評。

專家:東道主國反應助長做法

研究專制政治的學者米歇爾森(Marcus Michaelsen)向《經濟學人》指出,科技進步令各國更容易遠距離鎮壓,原先用以聯繫或充權異見人士的互聯網和社交平台網絡,如今可用來困住他們。另一學者楚拉帕斯(Gerasimos Tsourapas)在同一報道表示,跨國鎮壓的科技和策略對執行者來說並不昂貴,「愈來愈多國家發現很容易和相對廉宜地做到」。《世界政治評論》副主編維德曼斯則指出,東道國對跨國鎮壓的回應不一致,也或令原籍國認定毋須為其罪行面臨問責。上月揭發幾乎被德黑蘭綁架回國的伊朗異見記者阿琳娜嘉德接受他訪問時指出,伊朗多年都對境外異見人士採取類似手段,但從未因此受到強力譴責。

