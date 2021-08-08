涉圖殺緬駐聯國大使 美起訴兩緬人 檢方指兩人受泰軍火商收買 逼辭職不果即滅口

紐約南區檢察辦公室前日公布，28歲的漂亨圖（Phyo Hein Htut）與20的歲耶亨梭（Ye Hein Zaw）已被起訴，前者是軍政府派駐紐約的聯合國代表團成員，後者疑為泰國軍火商的跑腿。二人涉嫌在美國密謀襲擊覺莫吞（Kyaw Moe Tun），在上周四被捕，各被控串謀襲擊和暴力襲擊外交官，若罪名成立，最高判囚5年。

疑犯收3萬元 了結後可再獲7000

訴狀指出，陰謀策劃於7月至8月5日進行，原訂要在覺莫吞居住的紐約州韋斯特切斯特縣施襲。漂亨圖向聯邦調查局（FBI）供稱，一名泰國軍火商從使節團人員相片中看到他，透過facebook和FaceTime聯絡他，提供現金予他僱人襲擊覺莫吞，以迫使後者辭職；若覺莫吞拒絕就範，軍火商提出施襲者可試圖殺死他，方式是在其座駕的車胎「做手腳」，令其行駛期間發生車禍。

耶亨梭被指一向為上述軍火商傳遞金錢予他人，在本案則負責接觸漂亨圖，訴狀指他在7月22日和23日使用Zelle數碼支付應用程式，分兩次預付共4000美元（約3.12萬港元）給漂亨圖。兩人另在上周初一段錄音電話通話中商定，漂亨圖「了結」覺莫吞後可多獲1000美元（7800港元）。

FBI上周二（3日）收到買兇傷害覺莫吞的線報，一名義務保護緬甸駐聯合國使團的守衛當日舉報漂亨圖，指後者接觸自己，透露有泰國軍火商計劃「僱用殺手殺死或傷害大使」。FBI翌日即查問漂亨圖。

覺莫吞由昂山素姬實際領導的文人政府派駐聯合國擔任大使，2月軍事政變後，他堅持反對立場，更在聯合國大會做出抗爭象徵的「三指禮」，呼籲國際社會制裁軍政府。軍政府其後宣布將他革職，冠以叛國罪名，覺莫吞遂代表轉為地下活動的文人政府續任至今。

獲美保護 覺莫吞：不會棄職

覺莫吞感謝華府及美國駐聯合國大使格林菲爾德救了他的命。他上周二曾向傳媒透露獲可靠信息，得知人身安全受威脅，已獲美國當局提供24小時保護。被問及是否軍政府所為，他表示無法推測，但強調不會放棄職務。

人權觀察促泰國查涉事軍火商

訴狀未提及案中泰國軍火商的背景資料，僅稱該人有出售武器予緬甸。駐泰國的人權觀察亞洲分部資深研究員蘇奈（Sunai Phasuk）促請泰國首相巴育，必須下令當局調查涉及該軍火商的指控。針對緬甸政變，聯合國6月曾投票禁止出口武器予緬甸，泰國投了棄權票。人道救援組織批評泰國暗中支持緬甸軍政府，不允許救援人員跨境接濟邊境緬甸難民。

（路透社/CNN/華盛頓郵報）