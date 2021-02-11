英逾300貓染神秘疾病亡 疑貓糧肇禍

《衛報》周四（5日）報道，英國各地的獸醫近月遇到多宗「全血細胞減少症」（pancytopenia）個案，染病寵物體內的紅、白血球和血小板數目急跌，引起嚴重病情。皇家獸醫學院（RVC）本周表示，注意到過去數月有最少528隻貓出現全血細胞減少症，當中63.5%死亡，相當於超過330隻。RVC指真實數字相信更高，因很多個案未有通知獸醫，亦只有少數獸醫把數據轉交RVC。

在6月中旬，寵物食品生產商Fold Hill Foods宣布回收旗下Sainsbury's 的Applaws和AVA的部分產品，均屬乾糧。有關做法促使RVC及英國食品標準局（FSA）展開調查，但至今未能確定貓隻死亡原因。RVC另外指疾病或因各種真菌自然產生的黴菌毒素（Mycotoxin）所致。

有貓主的寵物貓日前離世，他質疑太少人知悉回收貓糧安排，或令不知情的主人繼續餵食相關貓糧。Fold Hill Foods發言人回應，稱如FSA所指目前沒明確證據確認貓糧與貓科動物的全血細胞減少症有關，又表示會繼續全面配合FSA和RVC的調查。

（衛報）