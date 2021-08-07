蘋果擬美iPhone裝監測軟件 稱旨在打擊戀童 專家憂為監控開大門

稱只有上傳照片才啟動

《金融時報》報道，蘋果公司本周較早時在一個視像會議上，向出席的資訊保安研究員介紹名為「neuralMatch」的系統。蘋果計劃在所有美國iPhone手機上安裝這套系統，它會在用戶上傳照片到iCloud Photos前，先自動將它們與「全國失蹤及剝削兒童中心」（NCMEC）提供的20萬張性虐待照片作比對，若果偵測到用戶上傳的違規照片達到一定數量，軟件就會上傳一個檔案，允許蘋果公司解密手機，以人工方式審查用戶照片。若發現確實有明顯違法問題時，就會禁止該用戶的 iCloud 帳號，並向NCMEC舉報，有需要時轉交執法部門跟進。蘋果拒絕透露觸發人工審查的違規照片數量門檻。

蘋果公司強調，監測系統精準度極高，達每年1萬億分之一，亦能夠偵測到稍為修改的兒童色情照片，以避免有漏網之魚，又稱該軟件只會檢測非法圖片，不會檢測影片，而不把照片上傳到iCloud Photos的用戶不會觸發檢測系統。公司表示，已於周四開始測試這套監視系統，暫時只在美國推出，但將會繼續演化並擴展，預計會在下月發表的iOS 15一併推出。

多年來蘋果公司承諾保護消費者私隱，亦致力抵抗各國政府取得用戶手機資料的要求，今次蘋果的決定被質疑是「立場徹底改變」。《金融時報》指出，蘋果公司的計劃是嘗試在保護用家個人私隱的承諾，及政府、執法部門和兒童保護倡議者要求加強協助刑事調查，包括恐怖主義及兒童色情案件之間，取得平衡。資訊保安研究人員雖支持保護兒童，但憂慮此舉會令各國借機尋求取得其公民的個人資料。專家亦指系統被訓練找出戀童元素，但亦可被用於其他圖像和文字，例如示威活動上的反政府標語等。蘋果公司的先例亦可能會增加其他科企採用類似技術的壓力。

「奧威爾《1984》情况出現」

美國約翰霍普金斯大學資訊保安教授格林（Matthew Green）形容蘋果的做法如打開堤壩缺口，「其他政府都會要求取得所有人的資訊」。資訊保安研究員及個人私隱倡議者馬費特（Alec Muffett）形容蘋果在私隱的倒退，令喬治奧威爾（George Orwell）談及監控的小說《1984》情况出現。英國薩里大學電腦保安教授伍德沃德（Alan Woodward）則認為，蘋果的做法已較不具侵略性，因掃描是在手機上進行，僅在發現匹配時才通知蘋果。

（金融時報/CNBC/BBC）