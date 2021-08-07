涉逼奧運選手歸國 兩白俄教練遭逐出選手村

IOC周五（6日）發表聲明，稱為顧及仍在東京作賽的白俄選手利益，故取消了白俄田徑隊主教練莫伊謝維奇（Yuri Moisevich）與教練希馬克（Artur Shimak）的資格，儘管IOC紀律委員會仍在調查事件，也會給他們解釋的機會。白俄奧委會表示，該兩名教練將馬上返回明斯克，但他們可能提出上訴，並希望與IOC保持溝通。路透社引述目擊者報道，兩教練即晚抵達東京羽田機場準備登機回國。

莫伊謝維奇與希馬克是周日用車載24歲女跑手謝雯絲卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）去羽田機場、想使她搭機返國的人。據謝雯絲卡雅說，他倆自稱不是下決定要她退隊回國的人，只是「執行者」。

流亡選手促IOC保護白俄運動員

謝雯絲卡雅現已身處波蘭華沙，與25歲健身教練丈夫日達涅維奇團聚。她周五表示，肇事當天IOC行動迅速，在她被帶往機場途中一直與之保持聯絡。惟她無法跟隊友接觸，也得不到他們的支持，相信「因為他們害怕。他們倘為講什麼支持我，便會遭殃」。她說將在紀律委員會上作證，並促請IOC保護她及其他運動員。

（路透社）