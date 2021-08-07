塔利班攻陷邊境省首府 美公布撤軍後首次

【明報專訊】阿富汗局勢進一步失控，武裝組織塔利班周五（6日）攻佔西南部尼姆魯茲省首府扎蘭季，是塔利班趁美國接近完成撤兵阿富汗而加強行動後首個佔領的省府，另外又關閉一個連接巴基斯坦的重要邊境口岸。此外，塔利班同日在首都喀布爾暗殺阿富汗政府的傳媒及資訊中心主管梅納帕爾。
另封接壤巴基斯坦口岸
當地消息指，塔利班已佔領尼姆魯茲省（Nimroz）首府扎蘭季（Zaranj）的省長辦公室、警察總部和靠近伊朗邊境的一個營地，成員稱他們正慶祝行動成功，稱奪取扎蘭季將提高在其他省份的塔利班成員的士氣。有塔利班指揮官表示當地具戰略重要性，因它接壤伊朗邊境，又謂：「這只是開始，看看其他省很快就會落入我們的手中。」
塔利班陸續佔領多區的同時亦開始控制邊境，例如周五就關閉在東南部與巴基斯坦接壤的查曼—斯平布爾達克（Chaman-Spin Boldak）邊境口岸。該口岸最初由巴國一方關閉，到上周重開。上月塔利班取得該區控制權後，巴國邊境人員遂對所有阿富汗人執行簽證要求，過往這規定都未有嚴格執行。塔利班周五表示，會關閉口岸直至巴國撤銷簽證要求為止。
同日暗殺政府傳媒部門主管
塔利班在美國為首的外國軍隊撤出阿富汗之際，加強攻擊獲外國支持的阿富汗政府，最近數月已奪取多個地區及邊境口岸，並向數個省首府如赫拉特（Herat）和坎大哈（Kandahar）推進。
另外，塔利班為令異見噤聲而殺害多名社運人士、記者、官員、法官及公眾人物，包括周五被暗殺的阿富汗政府傳媒及資訊中心主管梅納帕爾（Dawa Khan Menapal）。報道指，梅納帕爾是周五在首都喀布爾一座清真寺做禮拜時，被武裝分子從背後射殺的。美國駐阿富汗臨時代辦威爾遜（Ross Wilson）在Twitter貼文對梅納帕爾之死表示悲傷與厭惡。