塔利班攻陷邊境省首府 美公布撤軍後首次

另封接壤巴基斯坦口岸

當地消息指，塔利班已佔領尼姆魯茲省（Nimroz）首府扎蘭季（Zaranj）的省長辦公室、警察總部和靠近伊朗邊境的一個營地，成員稱他們正慶祝行動成功，稱奪取扎蘭季將提高在其他省份的塔利班成員的士氣。有塔利班指揮官表示當地具戰略重要性，因它接壤伊朗邊境，又謂：「這只是開始，看看其他省很快就會落入我們的手中。」

塔利班陸續佔領多區的同時亦開始控制邊境，例如周五就關閉在東南部與巴基斯坦接壤的查曼—斯平布爾達克（Chaman-Spin Boldak）邊境口岸。該口岸最初由巴國一方關閉，到上周重開。上月塔利班取得該區控制權後，巴國邊境人員遂對所有阿富汗人執行簽證要求，過往這規定都未有嚴格執行。塔利班周五表示，會關閉口岸直至巴國撤銷簽證要求為止。

同日暗殺政府傳媒部門主管

塔利班在美國為首的外國軍隊撤出阿富汗之際，加強攻擊獲外國支持的阿富汗政府，最近數月已奪取多個地區及邊境口岸，並向數個省首府如赫拉特（Herat）和坎大哈（Kandahar）推進。

另外，塔利班為令異見噤聲而殺害多名社運人士、記者、官員、法官及公眾人物，包括周五被暗殺的阿富汗政府傳媒及資訊中心主管梅納帕爾（Dawa Khan Menapal）。報道指，梅納帕爾是周五在首都喀布爾一座清真寺做禮拜時，被武裝分子從背後射殺的。美國駐阿富汗臨時代辦威爾遜（Ross Wilson）在Twitter貼文對梅納帕爾之死表示悲傷與厭惡。

（路透社/法新社/新華社）