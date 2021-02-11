CNN：美獲武漢實驗室研究數據 用作新冠溯源

消息指當局缺懂中文專家助分析

CNN報道引述消息人士稱，未知美國情報部門如何或何時取得這些數據，但用來創建和處理這類基因數據的機器通常連接雲端伺服器，因此有可能遭黑客入侵。情報部門要將大量原始數據轉化為有用資料面對不少挑戰，包括要有足夠電腦能力，因此正使用能源部轄下17間國家實驗室的超級電腦。他們亦需要能夠解讀這些複雜基因測序數據的科學家，這些科學家首先要懂得中文，因為這些資料是以中文撰寫，且要熟識生物技術，因為當中涉及專有詞彙，他們更要通過背景審查、有足夠安全權限檢視相關數據。有消息人士稱，要尋找符合條件的科學家非常困難。

華府或命第二次溯源調查

美國總統拜登5月底下令情報部門就新冠病毒起源展開90天審查，分析這批基因數據是審查一部分。消息人士稱，參與審查的官員盼這批資料有助解答新冠病毒如何從動物傳染人類，這點對確定病毒是從實驗室外泄、抑或在自然界從動物傳播人類非常重要，但亦指出單靠尋找箇中的基因連結未足以明確證明這兩個假設，還需要配合其他背景線索才可確定真正起源，但拜登政府正以這些技術數據為優先。在90天審查結束後，情報部門亦很可能未能作出「高可信度」的評估，有政府官員早前透露或會下令進行第二次審查。

中國多次否認新冠病毒從武漢病毒研究所外泄一說，如美國眾議院共和黨人本周初發布報告稱「大量證據證明」新冠病毒是從實驗室外泄時，中國外交部斥報告完全基於謊言和歪曲的事實，毫無可信度與科學性可言，強調世衛3月溯源調查報告已指實驗室泄毒可能性極低。

（CNN）

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