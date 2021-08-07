韓護士打牛津疫苗現後遺症 當局首裁屬工傷

受害人「甲」今年1月起在京畿道一家醫院任職護士助理，當時的入職前體檢證明健康無大礙。她今年3月12日完成接種牛津疫苗後先是頭痛，到接種後10天出現雙眼複視，還因四肢麻痺而入院，被確診有免疫反應相關疾患「急性播散性腦脊髓炎」（acute disseminated encephalomyelitis）。

「甲」的丈夫4月20日在青瓦台發起請願，公開此事，表示「倒不如感染新冠病毒的好」，並於4月23日向勞工福利公團申請工傷。他在請願信說其妻「既不能拒絕接種疫苗，又沒有選擇疫苗的權利」，接種後雖感不適，但仍相信政府指接種無礙，吃着止痛藥上班。可是在接種後第19天，便因四肢麻痺而入院，如今一周醫療加看護費達400萬韓圜（約2.7萬港元）。

由7人組成的職業疾病評議小組經3個月研判，裁定「甲」的情况為工傷。勞工福利公團昨表示，事主是應工作場所指示而接種疫苗，接種在工作時間內進行，不接種疫苗又會影響履行職務，由此「確認接種跟工作業務相關」。

有國會議員歡迎裁決，指迄今接種後現嚴重反應個案有5798宗，僅153宗獲確認存在因果關係。（Newsis）

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