涉瞞未接種回公司工作 CNN炒3員工 稱不姑息違防疫政策者 屬大企業首次

CNN總裁朱克（Jeff Zucker）在周四一則公司內部備忘中寫道：「上星期，我們留意到有3名回到辦公室職員沒有接種疫苗。他們3人全被終止合約。容我明白指出，我們在這方面實行零容忍政策。我們數個月來一直這樣說明，所以理應不致混淆。」他沒有透露受解僱員工所屬部組、職級、工作範疇，或怎樣發現沒有接種等資料，也沒有披露公司的確診個案情况。

內部電郵指料回公司將需疫苗卡

CNN全面恢復上班工作的日子，因新冠病毒Delta變種傳播蔓延，已由原定的9月7日押後至10月中旬，具體日期待定。不過它在新冠疫情下依然開放大部分辦公室，讓員工自行決定工作地點，而回公司上班的新聞部職員約佔全體三分之一。朱克申明，該公司要求回到辦公室或者要與其他同事有工作接觸的僱員，須完成接種新冠疫苗。備忘電郵寫道：「現時為止，我們靠信譽制來證明接種。當我們要你出示職員證進入，並無強制出示疫苗卡……預計幾星期後，出示接種證明可能成為（進入公司的）例行手續。」該公司亦要求其洛杉磯、首都華盛頓、阿特蘭大辦事處的職員由周四起戴口罩。

美國多間大企業例如facebook、google、微軟和Netflix等，均要求回公司的職員須接種新冠疫苗，紐約州、加州要求所有政府員工接種疫苗或做病毒檢測。《華盛頓郵報》等部分公司更以接種新冠疫苗為聘用條件。這是美國另一涉及接種要求的解聘事件。6月，得州休斯敦衛理公會醫院強制接種政策，153名拒絕接種的員工因此被炒或自行離職。上月，新澤西州一大型醫療護理機構亦解僱6名拒絕接種的高級人員。

有企業就強制打針與工會談判

美國聯邦政府5月表示，資方要求員工接種新冠疫苗「合法」。然而CNN周四報道指出，部分計劃推行時面對工會談判窒礙。像肉食製品公司Tyson Foods周二要求全體逾12萬僱員於11月1日前完成新冠疫苗接種，但仍就強制與否，跟代表約三分之一時薪工人的工會磋商。該工會爭取接種和副作用補貼。

專長公共衛生與僱傭法例的路易斯維爾大學法律教授羅瑟斯坦（Mark Rothestein）指出，私企不能單方面修改僱用條款，所以接種疫苗要求規定，須跟作為勞方集體談判代表的工會洽商，否則違法。

（CNN/紐約時報/路透社）

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