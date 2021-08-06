澳洲「被偷走一代」 每人獲國家賠償47萬

同化影響逾10萬原住民兒童

澳洲自1900年代到1970年代執行同化政策，其間逾10萬名原住民兒童及托雷斯海峽島民（Torres Strait islander）被強行與原生家庭及社區分離，被送到白人家庭撫養。莫里森形容這是國家歷史中可恥的一章：「我們就這問題已道歉，但我們的行為須繼續符合所說過的話。」他表示今年較早前曾與支援原住民組織會面，聆聽他們的故事，他形容那些受苦難的故事「不單是過去的故事，是持續影響數代人的故事」。

總理莫里森：國家可恥一章

莫里森宣布，兒時在前聯邦領地，即北領地、杰維斯灣領地（Jervis Bay Territory）及澳洲首都領地（ACT）被帶離家庭的原住民倖存者可獲賠償。聯邦政府的賠償方案會向每名倖存者給予一筆過7.5萬澳元（約43.2萬港元），作為承認對他們造成的傷害，他們亦會獲7000澳元（約4萬港元）作為「治療援助」款項；倖存者亦可以向政府高級官員講述自身遭遇，獲當面或書面道歉。過去有部分省政府已設立賠償計劃，到如今澳洲聯邦政府才跟隨制定同類計劃。

為原住民提供支援的組織「治癒基金會」（Healing Foundation）行政總裁康福思（Fiona Cornforth）歡迎聯邦政府的決定，但認為政府仍有更多工作要做。

澳洲政府2008年向原住民道歉

澳洲曾就強迫原住民兒童與家人分離展開全國調查，並在1997年發表名為《帶他們回家》（Bringing Them Home）報告，承認有侵犯人權行為及制訂支援受影響人士的措施。澳洲政府在2008年亦就有關行為向原住民正式道歉。

然而原住民的生活至今並未得到大幅改善，路透社指出，澳洲近2600萬人口中，約70萬原住民都幾乎位處所有經濟社會指標的底層。澳洲政府的數據也顯示，原住民的預期壽命教非原住民平均短8年，原住民入獄的人數比例亦較高。

（路透社/法新社）