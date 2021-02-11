墨政府控告美槍商 斥助長犯罪索償780億

入稟麻省聯邦法院興訟

被起訴的6間槍械公司包括Smith & Wesson、Colt及Beretta等，墨西哥當局指出，每年超過50萬支槍非法流入墨西哥，其中三分之二由上述被起訴的美國公司製造。墨西哥外交部亦稱，在墨西哥犯罪現場檢獲的槍械中，70%至90%由美國走私到墨西哥，且美國槍支製造商「意識到他們的產品會被走私並用於針對墨西哥平民和當局的非法活動」。墨西哥官員指出，這些公司在銷售槍械時缺乏安全和追溯機制，且部分設計更特別迎合墨西哥市場，例如Colt公司製造的點38口徑手槍，刻有墨西哥革命領袖薩帕塔（Emiliano Zapata）肖像，成為販毒集團的身分象徵，多次用於槍擊案中。

BBC指出，單在2019年，墨西哥便有逾1.7萬宗與走私槍械有關的謀殺案，而非法販運槍械已導致墨西哥損失1.7%國內生產總值。縱使墨西哥官外長稱有信心能勝訴，但專家質疑墨西哥政府不太可能贏得此訴訟。

（BBC/路透社）