緬駐聯國大使指控緬軍屠村燒屍

覺莫吞稱緬軍7月9至10日在卡尼鎮一條村莊虐待並殺害16名男子，同月26日地方民兵跟保安部隊衝突後數天發現13具遺體，28日在另一村莊亦有11名男子被殺，遺體被焚燒。覺莫吞在信中再呼籲全球禁售武器予緬甸，及國際社會展開緊急人道主義介入。

去信聯合國籲禁運緬武器

緬甸獨立媒體Myanmar Now周一（2日）亦報道卡尼鎮附近上月有最少40人身亡，包括在7月11及12日在實皆省一處森林發現15具遺體，森林附近的村莊此前一天曾受突襲。上周五（7月30日）在一條村莊附近發現12具遺體，全部皆為平民，包括一名14歲少年；軍方此前數天曾到該村莊等地拘捕懷疑參與反政變反抗運動的男村民。

緬軍曾搜捕反政變男村民

上周該鎮另一條村莊在軍方跟地方民兵人民防衛部隊（PDF） 衝突後亦發現有13具遺體。有PDF成員指大屠殺目的是要削弱對反抗運動的支持，但指軍政府的殘忍策略只會帶來反效果：「人們加入我們的陣營，為他們死去的摯愛復仇，即使他們此前不想戰鬥。軍方企圖恐嚇人們屈服，但不再奏效。」

緬甸軍方今年2月發動政變後覺莫吞表明反對，他未理會軍政府解除其駐聯合國大使職務的決定，聯合國亦繼續認可覺莫吞為正當的緬甸駐聯合國大使。他周三（4日）表示收到威脅其安危的報告，美國當局已加強對他的保護。

（法新社/Myanmar Now/路透社）