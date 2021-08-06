美司法部插手 阻涉沙特官司泄國安機密

沙特企業跨國控前情報高官

被告賈布里獲美國情報和反恐官員廣泛尊重，認為他曾挽救數百甚至數千名美國人的性命。賈布里捲入被沙特被捕前王儲穆罕默德•本•納伊夫（Mohammed bin Nayef）和現任王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）之間的王室鬥爭，他於2017年流亡加拿大，去年入稟美國法院，聲稱2018年沙特異見記者卡舒吉在土耳其遇害後不到兩周，王儲穆罕默德曾派出暗殺小組「老虎隊」到加拿大，企圖將他殺害並肢解，但遭加拿大當局識破計劃。

賈布里遭沙特國營企業先後在加拿大和美國入稟指控貪污，他否認指控，並斥穆罕默德除想暗殺他，還將他在沙特的兩名孩子扣為人質。

根據美國司法部文件，多家沙特企業對賈布里提出訴訟，當中包括Sakab。該公司指控賈布里詐騙。司法部稱賈布里打算辯護，「描述和提供所謂國家安全信息的敏感證據」。司法部周二提出動議，考慮援引國家機密特權，這將允許美國政府阻止公開對國家安全有害的信息，最終決定將於本月底作出。

一名曾在政府任職、熟悉此案的消息人士透露，可能披露的機密信息包括情報關係、行動、機密來源和行事手法等。消息人士說，這些披露可能造成尷尬，尤其是對奧巴馬時期的官員而言。另一名前政府人員稱，沙特通過在美國對賈布里提出訴訟，不僅將美國推進困境，還將沙特與賈布里的不和置於兩國關係之上。沙特駐華盛頓大使館暫未回應報道。

美國兩黨參議員上周致信總統拜登，稱讚賈布里與美國長達20年的合作關係，呼籲拜登協助賈布里身處沙特的孩子，並強調沙特針對賈布里的行動危及美國國家安全。

（CNN）