美擬要求入境前須打疫苗 助重開旅遊

白宮官員表示，拜登政府跨部門工作小組正為重新開放旅遊擬定新制度，將分階段實施，除了少數例外，所有到美國旅遊的外國人都必須完成接種疫苗。目前還未有具體實施時間表，且外國旅客接種哪款疫苗會獲認可仍未知，例如牛津-阿斯利康疫苗還沒向美國食品及藥物管理局（FDA）申請授權使用。因應最先在印度發現的Delta新冠變種病毒在美國蔓延，華府暫時會維持現有的旅遊限制。目前美國禁止過去14天內曾到過英國、歐洲神根地區26國、愛爾蘭、中國、印度、南非、伊朗和巴西的大多數非美國公民入境。

日疫情惡化 東京日增逾5000宗

此外，日本疫情持續惡化，東京昨新增5042宗確診，全國新增逾1.5萬宗病例，雙雙達單日新高，過去兩周重症個案更倍增。首相菅義偉昨宣布，相當於緊急事態宣言前一階段的「防止蔓延等重點措施」地區，增加多8縣，包括福島、茨城、栃木、群馬、靜岡、愛知、滋賀、熊本，直至8月31日。有專家建議，全國疫情升溫，應將現時6都府縣的「緊急事態宣言」擴大到全國。

（路透社/共同社）

（新冠疫情）