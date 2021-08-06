窮國缺針 世衛促富國緩疫苗加强劑 白宮斥「錯誤策略」 稱可兼顧捐贈

低收入國家僅1.1%人打一針

世衛指因應疫苗供應短缺，低收入國家平均每100人只接種了1.5劑疫苗，富國則達100劑。數據網站Our World in Data統計，低收入國家整體只有1.1%人口已打最少一針。部分國家甚至未能開始打第二針，例如海地3周多前才收到首批疫苗。一些中等偏低收入國家的接種率亦嚴重落後，例如近日成亞洲疫情重災區的印尼不足8%人口已完成接種疫苗。

世衛總幹事譚德塞稱，理解各地政府盼保護人免受Delta變種（最先在印度發現的B.1.617.2）病毒感染，但無法接受已使用全球大部分疫苗的國家再用更多疫苗。若各國暫緩補針，將有助世衛達成9月底前讓所有國家接種率達到最少10%的目標。世衛和衛生專家均指出，新冠病毒傳播的時間愈長、範圍愈廣，出現新變種病毒的機會愈大，就如Delta變種病毒。

世衛目標下月各國最少10%接種

在Delta變種病毒肆虐下，全球確診個案周三突破2億宗，所用時間較今年1月達1億宗時短近一半。科學界仍在爭論是否需要接種加強劑，但為防範Delta變種病毒和冬季疫情，多國政府宣布為部分民眾補針，如英國計劃9月開始高危人士補針，以色列和俄羅斯更已開始實施。

德法如期9月「補針」

美國未正式公布類似計劃，但當局正研究讓高危人士補針。白宮發言人稱世衛的呼籲是個「錯誤選擇」，美國捐贈的疫苗比其他國家都多，若當局建議為部分民眾補針，美國亦確保有足夠供應，強調可兼顧兩者。據美國總統拜登周二表示，美國已捐贈1.1億劑疫苗到65國。法國和德國亦表示，將如期9月開始讓長者等高危人士補針，其中德國衛生部反駁世衛的批評，稱德國將捐出最少3000萬劑疫苗。

雖然歐洲藥品管理局（EMA）指出，現階段要確定是否有需要補針仍是言之過早，但除了法國和德國，匈牙利亦已宣布開放讓所有民眾補針，建議與第二針相隔最少4個月，西班牙和意大利的高級官員亦曾稱很可能需要補針，但未公布具體方案。歐盟委員會主席馮德萊恩上月承諾，今年底前會捐出2億劑疫苗，但截至周一的數據，歐盟僅向其他國家捐贈了710萬劑疫苗。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）上周五稱，歐盟向非洲和拉美供應的疫苗不足，令中國有更多機會透過疫苗增強地區影響力，直言「問題不僅在於承諾，還在於效用」。

（路透社/BBC/紐約時報/華盛頓郵報）

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