11女指控紐約州長性騷擾 調查出爐 拜登籲科莫下台 州議會表明加快彈劾程序

5個月調查訪179人 檢視7.4萬份證據

這項為期5個月的調查，由詹姆斯（Letitia James）委任兩名外部律師領導進行，分別為前聯邦檢察官金賢俊（Joon Kim）及著名就業歧視律師克拉克（Anne Clark）。調查人員訪問了179人，包括指控科莫（Andrew Cuomo）不當行為的女性及科莫的幕僚，並檢視了7.4萬份證據，包括文件、電郵、短訊及照片，調查員上月更連續盤問了科莫11小時，最後發表長達165頁的調查報告。

民主黨籍的詹姆斯周二在記者會說：「獨立調查發現，科莫性騷擾多名婦女，其中許多都是年輕女性，作出未經同意的撫摸、 親吻、擁抱，並說不恰當的話。」調查報告指州長辦公室未有妥善處理一些女性的指控，在科莫領導下的「有毒」工作環境，使對他的性騷擾指控被忽視，甚至透過公開指控者的人事檔案作為報復。

女州警稱遭掃背摸腹 助理投訴被揑乳

報告詳述部分受害者經歷，當中有些從未曝光。一名20多歲擔任科莫保安人員的女州警，指控科莫多次性騷擾她，例如有一次在電梯內，科莫用手指從她脖子一直掃落背脊；另一次她為科莫開門，她感到對方的手放在她的腹部，並壓向其右臀。這名女州警又指科莫向她說性暗示的話，包括要求她為其找女朋友，又問她為何想結婚，因為婚姻總是離婚收場，「你不但損失金錢，性慾也會下降」，以及問她為何不穿裙。

另一名女行政助理亦向調查員稱，科莫曾問她是否試過與丈夫以外的人接吻或鬼混。2019年12月，科莫要求與她自拍，科莫用手抓住她的屁股；有一次她離開科莫私人辦公室時，科莫關上門，將手伸進她的上衣揑其乳房。調查人員指出，受害人的指控得到其他證人及文件證實可信。

預錄短片反駁 稱調查充斥政治偏見

科莫周二發表預先錄製的短片反駁，稱調查充斥政治與偏見，強調自己從未不恰當地觸摸任何人或作出不恰當的性挑逗，「我現年63歲，我整個成年的人生在公眾視線下度過，我不是這種人，我從不曾這樣」。他釋解自己確實會親吻人們的前額、臉頰和手，稱這些「每天的互動」被「不公平地」當作攻擊他的武器。科莫辦公室周二亦發布85頁文件，並附有一系列照片捍衛其行為，當中照片顯示多名政客曾公開作出擁抱與親吻的動作，包括現任總統拜登、前總統小布殊及前國務卿希拉里等。

縱使科莫無意下台，但民主黨人紛紛要求同屬民主黨的他辭職，拜登周二回應記者提問時明確表示：「我認為他（科莫）應該辭職」，「我相信有些擁抱是毫無非分之想，但顯然檢察總長認為有些事情並非如此」。眾議院長佩洛西及多名參眾議員也促科莫下台，強調沒有民選官員可凌駕法律。紐約州眾議院3月已對科莫展開彈劾調查，議長希斯蒂（Carl Heastie）稱，科莫已失去州議會大多數民主黨人的信任，他不能再留任，眾議院會加快完成彈劾調查。眾議院可提出罷免科莫，若通過他就要下台。

民主黨友割席促下台 不排除眾院提罷免

目前未知科莫會否面對刑事起訴，詹姆斯稱調查屬民事性質，領導調查的律師克拉克暗示受害人可提出民事訴訟。紐約州首府奧爾巴尼縣地區檢察官周二則稱，正刑事調查科莫，並已要求取得紐約州檢察總長的調查資料。

（CNN/華盛頓郵報/紐約時報）