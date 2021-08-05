蘇丹跨境河漂50屍 疑埃塞內戰慘死者

埃塞政府和北部提格雷人民解放陣線（TPLF）去年11月起爆發衝突，並在TPLF今年6月重奪提格雷首府默克萊（Mekelle）等地後升級。蘇丹紅新月會醫生塔費拉（Tewodros Tefera）去年底從提格雷逃到蘇丹，現時在邊境的難民營工作，他估計近日發現的屍體在河流漂浮至少7天，大多嚴重腐爛，難以辨認，但部分身上有提格雷常見名字或當地語言的紋身。他見過有屍體雙手被綁，部分滿佈彈孔，另一名醫生則稱見過屍身上有斧頭傷口。

塔費拉推測浮屍來自上游邊境的提格雷小鎮胡梅拉（Humera），有難民和救援人員指控親中央的阿姆哈拉州（Amhara）民兵在當地搜捕和驅逐提格雷人。當地社交平台本周初開始流傳多張浮屍照片，埃塞政府則反駁是提格雷部隊散播假消息，旨在詆毁總理阿比。阿比發言人引述7月的聲明，反指控提格雷部隊在胡梅拉棄屍，營造「大屠殺的虛假宣傳」。

（BBC/紐約時報/衛報）