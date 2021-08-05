美英澳日大規模軍演 印太區上演

美海軍40年最大型軍演

LSGE21軍演周一開始，至本月27日結束，美軍印太司令部表示軍演會在整個印太地區舉行，跟全球伙伴展開實地訓練、後勤補給、兩棲登陸、空降及地面演習、海空行動和特種部隊作戰。聲明稱，美軍跟盟友和合作伙伴訓練，以改善相互可操作性及信任等，以更好應對影響所有國家的安全挑戰。

美軍周二（3日）起亦另外舉行「2021年大規模演習」（LSE 2021），至本月16日結束。參與的單位橫跨17個時區，涉及6個海軍與海軍陸戰隊司令部、5個海軍艦隊和3個海軍陸戰隊遠征隊，以及約36艘船艦。專門報道軍事消息的美媒The Defense Post稱，這是海軍與海軍陸戰隊40年來最大型軍演，分析指出，LSE 2021是向俄羅斯和中國發出信息，表明美國有能力同時應對多條戰線。

（中央社/美軍印太司令部/The Defense Post）