「帶路」「珍珠鏈」牽動神經 印度增海軍力量

中國近年透過一帶一路加強與印度洋國家的關係，北京一直強調「帶路」是合作共贏、踐行中國和平發展外交理念的發展計劃。不過中國連串在印度「後花園」的動作令印度感到警惕，加強海軍就成為印度的重要目標。印度前海軍上將普拉卡什（Arun Prakash）說：「在北方邊境，我們希望最理想的是達至僵持，但在海上，我們需要對中國取得優勢。在海上展現力量，可以向中國傳達『你們有弱點，我們能夠干擾你們的航運和能源供應』的信息。」

印度外長：海洋大國意識未夠強

印度外長蘇杰生去年中表示，印度位處印度洋中心，是海洋大國，但過去這個意識未夠強，在貿易愈趨頻繁和入口增多的情况下，印度政府對海洋愈來愈重視，不止是安全考慮，也涉及整個地緣政治思路。印度洋是全球最重要海路之一，佔全球四分之三的海路貿易和一半的能源輸送。

印度目前擁有一艘購自俄羅斯的航空母艦，國產的航母計劃明年上半年服役。印度2009年亦成為繼美國、俄羅斯、法國、英國和中國後，全球第6個可製造核潛艇的國家。另外，印度近年明顯離棄不結盟運動政策，2016年與美國簽署協議，方便兩國海軍互訪，印度也與區內其他持份者如法國（在印度洋擁有基地）、澳洲和日本都加強軍事和外交合作，包括聯合軍演。印度海軍官員去年中亦表示，已透過與鄰國如馬爾代夫，毛里求斯、塞舌爾及馬達加斯加等接觸，防止中國在印度洋地區建立更多基地，海軍亦加強在印度洋監控中國艦艇活動。

有專家認為，印度可以靠和其他國家合作，來抵消海軍裝備在數量及科技上相對於中國的弱點。

（綜合報道）