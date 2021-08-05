印度被指東非島嶼建基地制華 設3公里跑道 可升降全球最大飛機

毛里求斯屬島 虎視西南印度洋

阿加萊加島僅300人居住，半島電視台指出，早在2018年已有該基地的傳聞及報道。半島電視台稱，2015年印度和毛里求斯達成協議，同意在毛里求斯外島建立和升級基建設施，以改善海空連接。最新報道引用衛星圖片，顯示島上建有兩個大型碼頭及一條逾3公里長的跑道。

阿加萊加群島原僅有一條800米長的跑道，僅足夠讓毛里求斯海岸防衛隊的螺旋槳飛機升降，正建造的新跑道足讓全球最大型飛機升降。半島電視台亦追蹤航運數據，發現有10多艘散裝貨船從印度出發往阿加萊加群島運送建築材料。圖片及資料亦顯示，過去兩年有數百名建築工人在群島北端的半永久營地生活。

專家：跑道供P-8I海巡機升降

有專家認為島上設施具軍事用途，並有應對中國之意。印度智庫「觀察家研究基金會」（ORF）副研究員米什拉（Abhishek Mishra）認為，有了阿加萊加島的設施，印度將能有效監控莫桑比克海峽附近的船舶，並制衡中國於東非、西印度洋等區域的軍事存在。米什拉亦引述他的「圈內」消息稱，該基地會用於停泊印度船舶，跑道用於印度P-8I海上巡邏機升降。澳洲國立大學國家安全學院研究員巴什菲爾德（Samuel Bashfield）認為，該島的地理位置十分重要，除了軍事目的外，兩國沒有理由於當地展開重大工程。

米什拉指出，印度關注中國2017年在東非吉布提取得首個海外基地，如果印度亦公然在區內作軍事化舉動「會顯得虛偽」，因此不能公開承認那是軍事基地。半島電視台指出，印度亦有向區內一些國家提供海岸雷達系統。

毛里求斯政府：島上工程為基建

毛里求斯政府回應稱，跟印度之間沒有在該島建軍事基地的協議，稱「軍事基地」是指「由軍方擁有和營運，或為軍方使用，永久為軍事行動提供軍事裝備和人員庇護的設施」。當局又稱島上工程為改善島上不足的基建，設施將繼續由毛里求斯當局控制，任何其他國家使用設施都須獲毛里求斯政府批准。印度國防部及外交部則沒有回應半島電視台的查詢。

另外，印度國防部周一公布將派出4艘軍艦到南海執行為期兩個月的行動，其間會跟「四方安全對話」（QUAD）的伙伴美國、日本和澳洲舉行軍事演習；在其他雙邊演習中，印度軍艦亦會跟新加坡、越南、印尼等南海地區國家合作。印度聲明指出，有關海事行動會在共同海洋利益及海上航行自由的承諾基礎上，加強與友好國家之間的協同作用和協調。

（半島電視台/CNN）