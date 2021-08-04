每周工時95被轟不人道 高盛大增新人薪酬三成

首年年薪86萬 另加花紅

《華爾街日報》和《金融時報》等引述知情人士報道，高盛（Goldman Sachs）決定將會把初級分析員頭一年的基本工資由8.5萬美元（約66萬港元），增加近三成至11萬美元，第二年的工資由9.5萬美元（約74萬港元）增至12.5萬美元（約98萬港元），當中還未計算可能多達幾年年薪的花紅。高盛加薪後成為出手最闊綽的大行。摩根士丹利（大摩）上周宣布，新入職分析員年薪將由8.5萬美元加至10萬美元，第二年由9萬美元加至10.5萬美元。

最近這一年有很多企業併購和上市，是有紀錄以來最繁忙的交易年份之一。高盛13名新入職分析師今年2月向管理層提交簡報，指他們平均每周工作95小時（倘每周7天工作，每天約13.6小時），每晚只可睡5小時，形容工作環境「不人道」和「虐待」，身心壓力損害身心健康。他們要求每周工時能減至80小時。

《金融時報》指出，有高盛高層擔心薪酬易加難減，恐造成壞先例，但公司亦面對私募基金和科企的挖角壓力，這些公司提供接近的薪酬待遇，但同時有較好的工作-生活平衡。

（金融時報/華爾街日報）