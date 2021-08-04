病牀不足改抗疫策略 日醫院只收新冠重症

全國單日增逾萬宗

隨着最先在印度發現的Delta新冠變種病毒蔓延，日本全國近日接連錄得新高的單日新增超過1萬宗病例，上周六（7月31日）東京新增4058宗確診，首次突破4000宗。日本周一將緊急事態宣言範圍從東京都及沖繩縣擴大至大阪府與首都圈3縣等共6地，直至8月31日。

非重症者居家療養

日本此前政策是輕症及無症狀者居家療養，中等症狀以上可住院，但鑑於疫情嚴峻，首相菅義偉周一宣布改變政策，除了重症及重症高風險患者可住院，其他新冠確診者須居家療養，並強調他們若症狀惡化可獲立即送院；那些難以居家隔離療養的人，則可住進指定場所。為加強健康監測，政府將向居家療養者發放檢測血液中含氧量的「脈搏血氧儀」，並提高出診醫生的診療報酬。至於目前僅用於住院患者、可預防重症的抗體雞尾酒療法，菅義偉表示，有關療法將會用於50歲以上或有長期病的患者，也有計劃讓居家患者使用。

內閣官房長官加藤勝信則表示，由於大部分長者已接種疫苗，現時愈來愈少老年人染疫，反之年輕人感染率趨增，40至50歲多嚴重症狀患者正增加。東京數據顯示，截至周日重症患者病牀使用率已近七成。據厚生勞動省指引，被界定為重症患者須進入深切治療部或使用呼吸機。

在野黨斥「居家遺棄」

在已發布緊急事態宣言的埼玉、千葉、東京、神奈川、大阪和沖繩6個都府縣，截至周日（1日）居家療養者已達3萬人。外界估計政策轉變後，居家患者會進一步增加。最大在野黨立憲民主黨黨魁枝野幸男批評當局改變政策，「他們稱這是居家療養，但實際是居家遺棄」。

目前日本不足三成的人口完成接種新冠疫苗，那些完成接種者中，65歲或以上人士有多達四分之三。一般民眾接種率偏低，加上Delta變種擴散及抗疫疲勞，令日本遲遲未能遏止疫情。例如大阪府周一第四度發布緊急事態宣言，呼籲民眾避免不必要外出，但可能民眾已對宣言感麻木，大阪站附近人潮並未明顯減少，民眾依然到電影院看戲、到處逛街及在戶外喝酒，周一下午3時在JR大阪站附近的人潮，僅較上周同一日減少6.6%。加藤勝信周一稱，日本不可能實施封城措施，因這將嚴重限制個人權利。

（路透社/日經亞洲/共同社/中央社）

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