白俄流亡者組織負責人上吊亡 疑「被自殺」

慢跑後失蹤 烏克蘭警循謀殺調查

「白俄羅斯人在烏克蘭之家」（Belarusian House in Ukraine）稱，居於基輔的希紹夫（Vitaly Shishov）周一早上9時出門慢跑後失蹤，他的伴侶報警，警方及義工協助但遍尋不獲。警方周二稱，在距離他住所不遠的一個公園，發現希紹夫上吊身亡。警方循謀殺展開調查，包括追查是否有人將案件偽裝成自殺。

白俄記者吉贊（Tadeusz Giczan）周一在Twitter引述希紹夫的朋友稱，希紹夫近日慢跑時懷疑被人跟蹤。同事表示，希紹夫去年參加反政府示威後離開白俄，一直感到受監視，曾收過綁架和死亡威脅。

曾收綁架死亡威脅 近日疑被跟蹤

白俄去年爆發大規模反政府示威後，大批異見人士逃離抵達烏克蘭、波蘭及立陶宛。希紹夫領導的「白俄羅斯人在烏克蘭之家」協助為流亡人士提供住宿、工作和法律意見。該組織指控白俄盧卡申科政權是謀殺希紹夫的幕後黑手，認為是白俄安全部門人員策劃有關行動，目的是「清算對政權構成真正危險的白俄人」。該組織計劃下周日（8日）在基輔舉行遊行，紀念反盧卡申科示威一周年。

此外，白俄東奧短跑女選手謝雯絲卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）在批評教練後周日被強迫退賽返國，她擔心人身安全，尋求國際協助。她周一獲波蘭發出人道簽證後，進入波蘭駐東京大使館，預計周三乘直航機飛往波蘭。波蘭副外長普日達奇稱，波蘭會盡力協助她繼續其運動生涯。美國國務卿布林肯譴責白俄企圖強迫運動員離開日本是「跨國打壓」。已逃離白俄的謝雯絲卡雅丈夫在烏克蘭受訪時說，夫婦倆從未參與政治，若他們不會面對刑事檢控，就會返回白俄。

（BBC/衛報/路透社）