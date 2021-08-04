德版印太戰略內部爭議 對華留一手

德國政府去年9月正式通過《印太區指引》，外長馬斯稱柏林目標是加強跟印太地區的關係，希望協助塑造未來的國際秩序，「令其以規則和國際合作為基礎，而非強者法則」。

默克爾初反對 避台海後妥協

如何具體落實指引，仍考驗默克爾政府內部合作。英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）5月發表分析文章指出，德國今次派出軍艦前往印太海域，是由防長克蘭普-卡倫鮑爾2019年上任後即提出，總理默克爾最初反對，最終在路線避開台海的條件下妥協，但執政聯盟的伙伴政黨、執掌外交部的社民黨力阻，該黨國會領袖穆策內希公開抨擊這建議，甚至將之跟代表威瑪德國殖民擴張的「太陽下一席之地」政策主張（語出自1897年時任外長馮‧比洛）相提並論。按原定計劃，德國去年會派出「漢堡」號驅逐艦，但因新冠疫情叫停，今年3月宣布改為8月起派出「巴伐利亞」號展開為期半年的印太任務。

這意味德國軍艦行程原先有機會跟其他歐洲國家的部署交疊——法國海軍春季先跟美國、日本、澳洲和印度（即「四方安全對話」成員國）聯合軍演，後再首度參與日本境內的軍演；英國則派出航空母艦「伊利沙伯女王」號的戰鬥群（包括一艘荷蘭海軍的驅逐艦）到印太海域，上周末剛經過南海——但最終德國明言其驅逐艦不會進入中國聲索主權範圍的12海里範圍內，又刻意將航程由順時針方向改為逆時針方向，令其不可能跟英國航母戰鬥群共同舉行穿越海域的軍演。德國官員坦言，這是「錯失機會」跟歐美盟友協調行動。有德國學者則批評，柏林心態似是向美、英、法及日本等志同道合的地區伙伴「交差」，而非真正支持威懾中國的戰略。

「德國之聲」報道，指來自外交圈的消息稱過去數周以來，中國外交官一直在試圖勸阻巴伐利亞號的出行計劃。中方表示，德國人應當多考慮商貿，不應參與這類挑釁。

有德國網民質疑此行的意義，認為這種巡航勞民傷財，還暗藏風險，不如開往地中海去救助難民。

（綜合報道）