柏林稱維護自由航行 北京觀望 德艦20年首入印太 穿南海挑華神經

「巴伐利亞」號（Bayern）周一在德國威廉港啟程，約有230名船員，將訪問澳洲、關島、日本、新加坡、越南、印度和非洲東岸等多地港口，並在12月中駛進南海，是2002年來首次。德國外交部聲明稱，該護衛艦將監察聯合國對朝鮮的制裁、參與歐盟打擊非洲之角海盜活動的「亞特蘭大行動」和北約鞏固地中海安全的「海上護衛行動」、與印太區盟友舉行演習等。聲明未直接提及中國，但就南海爭議強調遵守《聯合國海洋法公約》的重要性。

曾提停泊上海 未獲中國回應

這次任務適逢德國政府去年9月採納新《印太區指引》，以加強在印太區的勢力，日本防相岸信夫去年底亦表示希望德國派軍艦到東亞，與日本自衛隊演習。德國外長馬斯（Heiko Maas）稱，德國盼就維護「基於規則的國際秩序」負起責任，因此擴大在印太地區的伙伴關係和參與，包括歐盟與東盟的戰略伙伴關係、與日本和澳洲磋商安全政策等。防長克蘭普—卡倫鮑爾（​Annegret Kramp-Karrenbauer）指出，這次任務信息明確，即跟盟友一同捍衛其價值觀和利益，又稱對印太地區盟友而言，航海路線已變得不再開放和安全，但強調並非針對特定國家，德方亦提出讓護衛艦訪問中國港口「以維持對話」。

德國《明鏡》周刊報道，「巴伐利亞」號準備好應對中國軍艦尾隨和戰機低空靠近等各種情况，對於德國總理府和外交部提出讓護衛艦停泊上海，中國未回應。路透社引述柏林官員稱，護衛艦會沿一般貿易路線航行，不計劃駛過台海。德國被指在安全與經濟利益之間「走鋼線」，因中國已成其最重要貿易伙伴，對華出口幫助緩和疫情對德國經濟的衝擊。

疫下倚重對華出口 德被指「走鋼線」

鑑於今次任務只有一艘德國護衛艦，且可能停靠上海，外界估計不會像英國和法國近日在南海的活動般激怒北京。英國「伊利沙伯女王」號航空母艦戰鬥群上周進入南海，觸發中國國防部堅決反對以「挑釁目的」派軍艦遠航，並在本周作多次軍演。澳洲國立大學國家安全學院院長梅德卡爾夫（Rory Medcalf）認為，德國派護衛艦到南海是「寶貴信號」，背後反映歐洲正認真將焦點投向印太。

（Defense News/德國之聲/路透社）