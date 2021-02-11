mRNA疫苗獲肯定 兩藥廠向歐盟申加價

BNT增約26% 莫德納增約13%

《金融時報》引述部分合約內容稱，輝瑞與德國BioNTech研發的新冠疫苗價格由原本每劑15.5歐元（約143港元）增至19.5歐元（約180港元），增幅約26%。報道又引述知情官員稱，合約顯示莫德納疫苗價格在首次採購交易時約為每劑22.6美元（約176港元），現調高至25.5美元（約199港元），增幅約13%，但較先前談妥的28.5美元便宜，因歐盟採購量有增加。報道稱，有關協議涉及2023年前向歐盟提供達21億劑疫苗。歐盟約有4.5億人口。

mRNA全名為「信使 RNA」（messenger RNA），可將特定蛋白質（例如新冠病毒棘狀蛋白）的製造指示送至細胞核糖體（ribosomes）生產，藉此驅動人體免疫系統和產生免疫記憶。由於mRNA疫苗並非完整攜帶製造新冠病毒的核酸（nucleic acid），且不會進入人體細胞核，所以施打疫苗不會使人感染新冠病毒。

部分國家「補針」推高需求

該名歐盟官員稱，市場力量令這些藥廠有加價條件，「疫苗有效，因此它們提高了『價值』」。報道指出，第三期臨牀測試數據顯示，mRNA疫苗較使用腺病毒載體技術的牛津-阿斯利康和強生疫苗等有效。報道引述官員稱，歐盟為了確保供應，因此願意繳付較高費用。

在6月曾有分析估計今年新冠疫苗市場總值約700億美元（約5460億港元），但隨着傳播能力更高的Delta病毒株擴散，及部分國家決定要為國民補打第三劑加強針，有關總值或會更高。輝瑞上周發盈喜，將全年疫苗收益提高三分之一至335億美元（約2610億港元）。輝瑞行政總裁艾伯樂（Albert Bourla）強調，藥廠定價按國家經濟能力而定，中等收入國家的收費是高收入國家一半，低收入國家則只需付出成本價。莫德納拒絕就歐盟訂單的訂價發表意見。

（金融時報/中央社/CNN/衛報）

（新冠疫情）