美鉛球女將頒獎台交叉手表態維權 面臨處分

桑達絲是一名同性戀者，亦曾公開談及自己如何對抗抑鬱問題。她周日在另外兩名選手仍在頒獎台時，做出高舉雙臂交叉動作。她的舉動是今屆奧運首個頒獎台上的抗議行動。IOC上月放寬規定，由「完全禁止在奧運場地作政治、宗教、種族宣傳」，改為「可在比賽前、接受傳媒提問及在社交網，在不針對及損害任何國家、組織及族群為前提下表達個人意見」，惟仍禁止運動員於頒獎台上抗議。

IOC正考慮下一步行動。不過有專家認為，處分或引起反彈，IOC不太可能重罰在東京奧運抗議的運動員。運動員組織Global Athlete曾質疑IOC自身未能做到政治中立，例如在平昌冬奧，便拉攏朝韓在部分項目以聯隊參賽。

重劍隊員戴粉紅口罩 疑抗議隊友涉性侵

另外，上周五出賽的美國男子重劍隊亦有抗議舉動。該隊4名隊員在被介紹出場時，其中3人戴上粉紅口罩，被指是抗議隊中捲入性侵醜聞的隊友哈季奇（Alen Hadzic）仍獲准入隊參賽。

（路透社/法新社/中央社/今日美國）