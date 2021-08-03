體育成政治工具 總統父子把持白俄奧委會

盧卡申科去年拒承認敗選 鎮壓示威

謝雯絲卡雅事件使白俄羅斯盧卡申科政權再成國際焦點。盧卡申科自1994年上台，持續靠打壓政治對手而連續執政，去年8月拒絕承認選舉落敗，繼而鎮壓全國反政府示威。支持反對派、要求盧卡申科下台的示威者不乏國家隊運動選手，他們因而被削減資助、被逐出國家隊，甚至被捕。國際奧委會（IOC）去年12月因而禁止盧卡申科父子參與奧運活動。及後，維克托雖獲選接替其父擔任白俄奧委會主席，但IOC表明不予承認，並且禁止他出席奧運。

在白俄，政治和運動並不能分開。官媒報道，盧卡申科7月初訓勉出征東奧的選手說，他們的體育成就具有政治意味，是對制裁白俄的國家一種回應。到開幕一周後，他批評選手沒有贏得一面獎牌，因無巨大獎金驅策就無心為國爭光。

（紐約時報/路透社/BBC）