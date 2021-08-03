白俄女跑手拒回國 獲波蘭人道庇護 稱教練強迫退賽恐嚇 羽田機場登機前報警求助

國際奧委會要求白俄交報告

24歲的謝雯絲卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）上周五曾參加女子100米賽跑預賽而出局，原定周一（2日）參加女子200米賽跑分組賽，其名字亦列於周四舉行的女子4x400米接力賽選手名單。周日（1日）晚，她在東京羽田機場請求東京警方協助避免登上原定被安排的航班，聲稱她受到所屬代表團官員強迫回國的壓力，害怕歸國後遭受人身安全威脅。她請求國際奧委會協助，之後獲安排下榻機場酒店。到周二大約下午5時，她帶着行李坐車抵達波蘭駐東京大使館，由兩名女性官員接待步入館內。

聲援白俄異見運動員組織「白俄羅斯運動團結基金會」（BSSF）說，謝雯絲卡雅去遞交文件申請波蘭政治庇護。謝雯絲卡雅的丈夫昨日流亡到烏克蘭基輔，他表示其妻大概會去波蘭，希望夫婦不久可團聚。除了波蘭，捷克外長昨天也在Twitter表示，願為謝雯絲卡雅提供政治庇護。國際奧委會發言人稱，國際奧委會會聆聽謝雯絲卡雅的需要和想求、給予支持，同時已要求白俄羅斯國家奧委會就事件提交全面書面報告。

白俄羅斯駐東京大使館要求日本當局提供謝雯絲卡雅的動向消息。白俄奧委會回應聲明，指教練是針對謝雯絲卡雅的「情緒、精神狀態」，按醫囑決定取消她餘下比賽並送她回國。白俄主教練莫伊謝維奇（Yuri Moisevich）受訪聲稱看出謝雯絲卡雅「有毛病」，指她自我孤立和不想說話。

謝雯絲卡雅向傳媒自稱身心健康良好，相信被終止作賽和遣返，事關她早前在Instagram（Ig）視頻抱怨過教練的「不作為」。她在Ig透露因為某些隊友無法通過藥檢，不合資格作賽，教練便臨時找她頂替參加4x400接力賽，但她沒受過接力賽訓練。白俄國營傳媒隨後援引該視頻，抨擊她欠缺「團隊精神」等。

遭恐嚇「如蛛網蒼蠅愈掙扎愈綁緊」

謝雯絲卡雅表示，主教練和國家隊一名代表周日下午5時到其選手村房間，告訴她有比田徑聯合會或體育部「更高層」的「上頭命令」換走她，限她一小時收拾好包袱，然後押送她去機場。有些傳媒形容情况如同「綁架」。「他們說，我因為干擾了代表隊的表現，要被除名出奧運回家去。」對方還警告她說，要是她不回國，將喪失國家隊的位置、被剝奪工作機會，且「可能有其他後果」。在一段長約20分鐘未經證實的錄音顯示，當時有人喝令謝雯絲卡雅「安靜」、「收聲」、「屈服」，恐嚇說：「你就似蜘蛛網上的一隻蒼蠅，愈是掙扎，愈是纏綁得緊。這就是人們找死的下場。」

謝雯絲卡雅被帶往機場前悄悄聯絡了BSSF，然後在機場找警察求救。BSSF稱日本曾表示準備給予政治庇護，可是她不想逗留日本，想盡可能接近家人。日本內閣官房長官加藤勝信亦有回應事件，指將了解謝雯絲卡雅的意願，採取適當行動。

去年聯署公開信籲釋政治犯

白俄去年曾爆發大規模反政府示威，要求鐵腕掌權的總統盧卡申科下台，部分運動員亦有參與，事後被捕入獄及遭恐嚇。謝雯絲卡雅去年曾與逾2000名白俄體育界人士聯署公開信，呼籲重新選舉，釋放全部政治犯，她也曾在社交媒體表示反對壓鎮。

（路透社/法新社/BBC/紐約時報）