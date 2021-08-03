白俄女跑手拒回國 獲波蘭人道庇護 稱教練強迫退賽恐嚇 羽田機場登機前報警求助

【明報專訊】東京奧運發生運動員尋求庇護事件。白俄羅斯賽跑女選手謝雯絲卡雅稱因批評國家隊教練而遭強行退賽和恐嚇，並於周日（1日）晚上被強行帶到東京羽田機場安排搭飛機回國。為顧及人身安全，她拒絕登機並在網上發表短片尋求國際協助，最終她報警後被帶走並下榻酒店。事件引起包括聯合國難民署等多方關注和介入後，她翌日獲波蘭發出人道簽證，情况安全及良好。國際奧委會表示會了解她的需要和給予支持，另已要求白俄就事件提交詳細報告。
國際奧委會要求白俄交報告
24歲的謝雯絲卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）上周五曾參加女子100米賽跑預賽而出局，原定周一（2日）參加女子200米賽跑分組賽，其名字亦列於周四舉行的女子4x400米接力賽選手名單。周日（1日）晚，她在東京羽田機場請求東京警方協助避免登上原定被安排的航班，聲稱她受到所屬代表團官員強迫回國的壓力，害怕歸國後遭受人身安全威脅。她請求國際奧委會協助，之後獲安排下榻機場酒店。到周二大約下午5時，她帶着行李坐車抵達波蘭駐東京大使館，由兩名女性官員接待步入館內。
聲援白俄異見運動員組織「白俄羅斯運動團結基金會」（BSSF）說，謝雯絲卡雅去遞交文件申請波蘭政治庇護。謝雯絲卡雅的丈夫昨日流亡到烏克蘭基輔，他表示其妻大概會去波蘭，希望夫婦不久可團聚。除了波蘭，捷克外長昨天也在Twitter表示，願為謝雯絲卡雅提供政治庇護。國際奧委會發言人稱，國際奧委會會聆聽謝雯絲卡雅的需要和想求、給予支持，同時已要求白俄羅斯國家奧委會就事件提交全面書面報告。
白俄羅斯駐東京大使館要求日本當局提供謝雯絲卡雅的動向消息。白俄奧委會回應聲明，指教練是針對謝雯絲卡雅的「情緒、精神狀態」，按醫囑決定取消她餘下比賽並送她回國。白俄主教練莫伊謝維奇（Yuri Moisevich）受訪聲稱看出謝雯絲卡雅「有毛病」，指她自我孤立和不想說話。
謝雯絲卡雅向傳媒自稱身心健康良好，相信被終止作賽和遣返，事關她早前在Instagram（Ig）視頻抱怨過教練的「不作為」。她在Ig透露因為某些隊友無法通過藥檢，不合資格作賽，教練便臨時找她頂替參加4x400接力賽，但她沒受過接力賽訓練。白俄國營傳媒隨後援引該視頻，抨擊她欠缺「團隊精神」等。
遭恐嚇「如蛛網蒼蠅愈掙扎愈綁緊」
謝雯絲卡雅表示，主教練和國家隊一名代表周日下午5時到其選手村房間，告訴她有比田徑聯合會或體育部「更高層」的「上頭命令」換走她，限她一小時收拾好包袱，然後押送她去機場。有些傳媒形容情况如同「綁架」。「他們說，我因為干擾了代表隊的表現，要被除名出奧運回家去。」對方還警告她說，要是她不回國，將喪失國家隊的位置、被剝奪工作機會，且「可能有其他後果」。在一段長約20分鐘未經證實的錄音顯示，當時有人喝令謝雯絲卡雅「安靜」、「收聲」、「屈服」，恐嚇說：「你就似蜘蛛網上的一隻蒼蠅，愈是掙扎，愈是纏綁得緊。這就是人們找死的下場。」
謝雯絲卡雅被帶往機場前悄悄聯絡了BSSF，然後在機場找警察求救。BSSF稱日本曾表示準備給予政治庇護，可是她不想逗留日本，想盡可能接近家人。日本內閣官房長官加藤勝信亦有回應事件，指將了解謝雯絲卡雅的意願，採取適當行動。
去年聯署公開信籲釋政治犯
白俄去年曾爆發大規模反政府示威，要求鐵腕掌權的總統盧卡申科下台，部分運動員亦有參與，事後被捕入獄及遭恐嚇。謝雯絲卡雅去年曾與逾2000名白俄體育界人士聯署公開信，呼籲重新選舉，釋放全部政治犯，她也曾在社交媒體表示反對壓鎮。