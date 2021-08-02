50年前掃蕩非法移民涉種族歧視 紐總理道歉

【明報專訊】新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern，圖）周日（1日）就1970年代新西蘭政府搜查非法移民的「黎明突襲」（Dawn Raids）行動正式道歉，承認這些針對太平洋島民的突襲行動具種族歧視色彩。
周日在奧克蘭市政廳有數百人出席活動，阿德恩發言時指一些太平洋國家迄今仍在「遭受痛苦並帶着傷痕」，這些族群在當年的突擊行動中被當成目標，以及被種族定性（racially profiled）。
她說：「今天，我代表新西蘭政府向太平洋社群作出正式和毫無保留的道歉。1970年代具歧視的移民法導致了『黎明突襲』事件。」她又指政府對這些行動表示悲痛、悔恨和遺憾。
「黎明突襲」事件發生於1974至1976年，當時新西蘭經濟不景，政府執行嚴格移民政策，以打擊工作簽證逾期逗留的太平洋移民工人，包括突擊搜查他們的房屋，尋找逾期逗留者並驅逐出境。由於搜查行動一般發生在清晨或深夜，故被稱為「黎明突襲」。
作為正式道歉的一部分，阿德恩表示政府將為太平洋相關國家提供210萬新西蘭元（約1100萬港元）的學業和就業獎學金，並為太平洋島國薩摩亞、湯加、斐濟和圖瓦盧的年輕人提供領袖獎學金。
（路透社）
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