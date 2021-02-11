美歐議員推動修例 免職場#MeToo噤聲

愛爾蘭跨黨派支持 加州議員提案

愛爾蘭參議員提出針對保密協議的《公平就業》修訂草案，限制濫用保密條款來對職場性騷擾或歧視的受害者封口。此私人草案獲跨黨派支持，6月進入參議院討論，倘獲通過，預料眾議院也會通過。美國則有加州參議員2月提出保障僱員免受保密或禁止貶損協議影響的《不再沉默法案》，賦予他們權力揭發職場各種基於種族、血統、宗教、年齡或性別認同等，所有形式的騷擾或歧視等之不當行為。

賦權揭職場性騷擾 免保密

保密（non-disclosure）協議指簽署協議各方同意不對外泄露所得知訊材料；禁止貶損（non-disparagement）協議規定僱員簽署後不能批評資方的人事、服務和產品等，否則資方有權索償。

這些條款卻有時成為企業阻撓舉報或作證的工具，這點在#MeToo運動展現無遺，以電影大亨韋斯汀的性罪行案件為例，1990年代起任職其助手的珀金斯（Zelda Perkins）因簽署保密協議，無法公開指證。她近年奔走推動修改法例，盼令保密協議在職場騷擾和歧視等個別情况下無效，更有份協助草擬愛爾蘭《公平就業》修訂草案。她強調僱主需要為職場及職場上發生的事負上責任，但不能以具法律基礎的協議來掩飾有害行為或日後可能損害第三者的行為。

曾任職美國社交媒體Pinterest的奧佐馬（Ifeoma Ozoma）去年因公司內部種族歧視問題辭職，但受制保密協議不能公開歧視狀况。她現時開設顧問公司，專門跟進科企問責議題，也有份協助加州議員提出《不再沉默法案》。她盼望草案可獲表決通過，並在今年實施。她相信加州和愛爾蘭立法後，將有利推動其他地區效法。

（金融時報/NPR）