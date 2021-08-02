塔利班搶攻阿富汗大城 坎大哈勢危

周日黎明，塔利班發射了最少3枚火箭炮襲擊南部重鎮坎大哈的機場，損毁跑道，導致飛機停航，也牽制了政府對南部地區的後勤補給與空中反擊防禦力。阿富汗政府軍如今幾乎完全依靠空襲逼退塔利班。

南部各省恐失守 萬人逃難

坎大哈議員卡明（Gul Ahmad Kamin恐致南部各省一併失守）說，該市有淪陷之虞，每過一小時情况便愈趨惡劣，成千上萬人已逃離家園，人道主義災難一觸即發。塔利班想以坎大哈為臨時首都，該城一旦失守，南部5至6個省勢將淪陷。

塔利班自5月初攻勢轉趨凌厲，據推算現已拿下了阿富汗半壁江山，包括該國通往伊朗、巴基斯坦的利潤豐厚過境關卡。塔利班近日搶攻城市，有消息說武裝分子連日猛攻南部重鎮赫爾曼德省首府拉什卡爾加（Lashkar Gah），上周六一度距赫爾曼德省長辦公室僅剩數百米，武裝分子霸佔了市內部分普通民居，使政府軍反攻也不易發現和趕走他們，有利繼續持久浴血戰。

赫拉特省首府赫拉特市（Herat）是全國第三大城市、西部經濟都會。塔利班激戰後攻佔市南地區。該市許多人現在正為最壞情况做準備。有官方機構職工着手處理重要文件檔案，防範落入塔利班之手。

（法新社/BBC/衛報）