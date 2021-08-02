「不需偶像」為下一代而戰 抗爭運動漸淡化素姬影子

有參與過反軍方示威後被辭退的33歲醫生向法新社表示：「我們罷工不是為了（素姬所屬的）全民盟，是因為我們不希望下一代跟我們一樣活在軍隊控制之下。」法新社指出，相較於較年長的政治抗爭者，緬甸年輕社運人士跟香港和泰國同齡者有更多共通之處。這些抗爭者未必需有「大台」領導抗爭，這點由他們常經社交網站所組織的快閃集會及採用象徵支持民主、對抗威權的「三指禮」可見一斑。

未必堅持素姬非暴力原則

部分反抗軍政府者亦迴避昂山素姬的非暴力核心原則。法新社報道，目前估計有數百人在叢林地區接受叛軍的戰鬥訓練，希望與政府軍一戰；城市的游擊隊亦與軍政府衝突，軍方指兩名成員上月在緬甸城市曼德勒與當地組織的槍戰中死亡。

人權觀察組織研究員曼尼‧貌（Manny Maung）指出，被罷免的全民盟議員所組成的平行政府「全國團結政府」（NUG）亦嘗試在昂山素姬缺席的情况下爭取國際社會支持，但當中忠於素姬的保守派與進步派分歧嚴重。

視作「歷史人物」 仍受民眾尊敬

自軍方政變後，昂山素姬的身影基本上從民眾的視野消失，有關她的消息只見於官媒發放她出庭受審的模糊照片，及代表律師代為傳達的信息。曼尼‧貌指素姬仍得到很多緬甸民眾尊敬，但「更多是作為歷史人物」來尊敬。她認為，民主運動不再需要一個偶像，民眾希望看到不同政治力量的出現。

（法新社）