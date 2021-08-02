緬軍事政變半年 三大困局未解 示威未平息 疫情未受控 國際社會未認可

敏昂萊承諾辦多黨派選舉

緬軍政變後半年，示威並未完全結束，第二大城市曼德勒上周六（7月31日）有學生參與反對軍政府示威，他們騎着電單車在市面行駛並揮動旗幟，表示拒絕任何與軍方談判以恢復文人管治的可能性。除了示威未息，新冠疫情亦成緬甸社會當前挑戰。當地新冠病毒確診病例自6月底急升，而上周六單日新增4725宗新症。緬甸醫護設施本就落後，民主派醫護人員罷工抗議軍政府、民眾避免到軍方醫院求醫，令當地新冠病毒疫情雪上加霜難以受控。

前聯合國緬甸人權狀況特別報告員、人權關注組織「緬甸特別顧問委員會」（SAC-M）創始成員李亮喜更指出，軍政府利用疫情作為武器對付反對軍政府的平民及醫護。她稱軍政府拘捕支持公民抗命運動的醫生、拒絕懷疑支持民主運動的平民入院治療，又拒絕向未獲軍政府支持的人出售氧氣。

疫下料經濟收縮18% 貧窮人口倍增

新冠疫情威脅緬甸的民生經濟。世界銀行在上周一（7月26日）發表的報告中，警告緬甸今年的經濟因為疫情及政變而面臨收縮18%，貧窮人口比率到明年初或會較2019年的水平增加一倍以上。世銀警告有關危機將對人命、生計、貧窮和未來增長帶來破壞性影響。半島電視台引述一名在緬甸的外國投資者形容緬甸經濟正處於「自由落體」狀况：「軍政府在任何意義上都無法執政。除了政治動盪外，他們亦未能應對疫情導致封城而帶來的經濟影響。」

緬甸平行政府「全國團結政府」（NUG）發言人薩薩（Sa Sa）稱目前的軍政府是「失敗的政變及失敗的政權」，在各方面如醫療、教育和經濟都未能發揮政府功能。然而半島電視台指出，NUG亦未能扭轉疫情、打破政治困局——NUG未有闡述人道主義援助政策，或說明國際合作伙伴能夠如何在軍方控制的地區提供援助。

軍政府再提名駐聯國大使人選

負責向聯合國大會報告各國代表資格的「全權證書委員會」（Credentials Committee）下月召開，NUG和缺乏國際社會認同的軍政府都尋求取得國際認可其地位。軍政府未能成功將支持前國務資政昂山素姬政府的駐聯合國大使覺莫吞解職後，軍政府外長本月再提名已離開多緬軍26年的昂圖賴（Aung Thurein）接替覺莫吞。

東盟被視為處理緬甸局勢的最佳平台，但東盟自4月開始尋找緬甸問題特使人選，至今仍然未有定案。路透社引述消息指東盟屬意輪任主席國文萊的外交部第2部長艾瑞萬（Erywan Yusof）為特使，並有數名「顧問」從旁協助，但東盟高級官員上周四開會後未達成共識。艾瑞萬上周五晚稱希望周一會有決定。惟有關人選亦需要緬甸同意；敏昂萊周日表示緬甸已準備在東盟框架內跟東盟合作，包括與東盟的緬甸特使對話。

東盟緬甸問題特使人選未達共識

美國國務院官員上周六表示，國務卿布林肯本周將連續5天跟東南亞國家領袖舉行視像會議，包括東盟10國外長的年度會議，及與該區國家個別會面，作為顯示該區為是美國的優先事務，同時解決緬甸危機。

（路透社/半島電視台/法新社）