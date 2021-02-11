美小鎮爆國慶群組 3/4患者已接種 CDC報告作者倡非高危地區同須戴口罩

麻省小鎮普羅威斯頓（Provincetown）7月4日國慶前後曾舉行不少派對和活動，吸引數以千計來自美國不同地區的民眾參加。CDC的研究報告指出，7月3日至26日涉及該鎮群組感染個案有469宗，133人的基因排序顯示，89%感染Delta變種。整體有74%即346人，分別完成了接種BioNTech-輝瑞、莫德納或強生疫苗；79%出現咳嗽、頭痛、喉嚨痛、發燒徵狀。5名入院者中，已接種者佔4人，沒有死亡個案。所有確診者均曾身處該鎮的酒吧、餐廳、旅館、度假屋，參加人多聚集的室內外活動。普羅威斯頓染疫群組中，已接種疫苗和未接種疫苗的確診者平均「循環數閥值」（CT值）沒有差異，即傳播新冠病毒能力相若。

已否接種不影響CT值

CDC5月建議已接種人士在大部分室內外毋須戴口罩，但因上述「關鍵發現」，7月27日更新口罩指引，建議在傳播率「顯著」或「高」地區的已完成接種者，在室內公共場所應佩戴口罩。CDC總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）說：「更新戴口罩建議以確保已接種疫苗者，不會不知不覺間傳播病毒給他人。」

不過，專家指出，CDC新口罩指引未能防止類似普羅威斯頓的群組爆發，因該鎮沒被列入高風險地區。美國流行病學家努佐（Jennifer Nuzzo）說：「這告訴我們，我們需要更多背景資料和更佳的數據，來指引已接種者是否及何時應戴口罩，因為遵循CDC的新指引不能阻止這類疫情發生。」

CDC報告的作者建議「各管轄區不管是否屬高度傳染風險，應考慮擴大防疫策略，包括無論有否接種疫苗都一律在室內公共場所戴口罩」，活動籌辦者及地方衛生部門應評估是否限制參與人數或活動延期等。

麻省屬全國接種率第二高

麻省新冠疫苗接種率為64%，是繼佛蒙特州後美國第二接種率最高的州份，其中普羅威斯頓鎮居民的合資格人士（年滿12歲）接種比例達69%。截至上周五（7月30日），普羅威斯頓群組累計確診病例達931宗，較前一天增加逾5%。

（路透社/紐約時報）

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