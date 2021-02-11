土耳其極端熱浪山火夾擊 6死200傷

山火包圍度假勝地 旅客撤離

山火在瀕臨愛琴海度假勝地穆拉省（Mugla）和鄰近的安塔利亞省（Antalya）造成嚴重破壞，大片森林和農田成為焦土，儘管消防員陸空滅火，但穆拉省港口城鎮博德魯姆（Bodrum）有80公頃土地被焚毁，兩間酒店被迫停業，逾4000遊客及職員乘搭海岸防衛隊的船和漁船撤離。總統埃爾多安稱，愛琴海、地中海沿岸及內陸地區多個省份上周有逾70宗山火，14宗仍未救熄。

《衛報》提到，土耳其夏季常有山火，但好像過去兩天的情况則罕見， 歐盟哥白尼大氣監測局衛星分析顯示，土耳其上周四山火的熱強度（heat intensity）達20億瓦（gigawatt），較以往最高紀錄高出4倍。安塔利亞山火的煙霧更飄至塞浦路斯。

《衛報》指出，在美加熱浪、歐洲和中國的水災後，如今土耳其的景象令人更加關注氣候暖化下極端天氣日益嚴重的情况。土耳其氣候專家庫納茲（Levent Kurnaz）認為，近日天氣非常炎熱乾燥，導致山火一觸即發。

（衛報/路透社）