影子戰爭延海上 以國新總理對伊朗政策未明

【明報專訊】以色列和伊朗之間進行所謂的「影子戰爭」已有頗長時間，最新一宗襲擊再次突顯雙方戰場不只是以方網絡攻擊核設施或伊朗發起代理人戰爭，而是逐漸蔓延至海上。有評論質疑，這發展對以色列來說未必有利。
以伊影子戰爭捲至海上並非一朝一夕。《紐約時報》指出，自2019年起，以色列即開始攻擊載有伊朗石油和武器、進出地中海東部和紅海的船舶，令這場地區影子戰爭由以往在陸上或空中開展，進展至海上戰線。其一例子是伊朗3月被指攻擊以色列貨櫃船，以方隨即報復，同月伊朗一艘國企貨櫃船發生爆炸，有以國官員就向《紐時》證實，行動旨在報復伊方襲擊。不過，伊朗以往鮮有就這些襲擊認責。
專家倡海陸空科網夾擊伊朗
在貝魯特工作的傳媒人沃拉（Anchal Vohra）在《外交政策》專欄指出，許多以色列分析家相信，以色列在伊朗境內秘密施襲以及空襲敘利亞的伊朗軍事設施，要比海上攻擊更符合以色列的戰略利益。以色列的專家圈子也漸有共識，主張以色列新總理班納特只應在海上冒值得的險，但同時繼續陸、空和科網攻擊，以破壞伊朗核設施。
前軍官憂以國捲海軍衝突
不過，反對將影子戰爭擴至海洋的論者擔心，以色列會被捲進危險的海軍衝突。退役海軍少將科勒夫（Shaul Chorev）指出，攻擊伊朗油輪不會嚇阻伊朗提煉濃縮鈾或資助真主黨等代理人組織，但海軍衝突卻會帶來巨大成本，尤其是波斯灣和阿拉伯海等水域並非以國海軍的勢力範圍，以軍難以在此保護以色列船舶。
班納特在伊朗問題上被視為比其前任內塔尼亞胡更鷹派，但上台後並不急於攤牌。以國傳媒人卡斯皮特（Ben Caspit）上月初在中東新聞網站Al-Monitor的專欄指出，班納特召見政府官員或新舊外交官諮詢對伊朗政策看法時，聲稱目標是要拆掉伊朗政策這顆地雷，並跳出既有思維框架，以在訪美會見美國總統拜登及其團隊前，準備好一套可跟華府一致的政策。
（紐約時報/外交政策/Al-Monitor）