影子戰爭延海上 以國新總理對伊朗政策未明

以伊影子戰爭捲至海上並非一朝一夕。《紐約時報》指出，自2019年起，以色列即開始攻擊載有伊朗石油和武器、進出地中海東部和紅海的船舶，令這場地區影子戰爭由以往在陸上或空中開展，進展至海上戰線。其一例子是伊朗3月被指攻擊以色列貨櫃船，以方隨即報復，同月伊朗一艘國企貨櫃船發生爆炸，有以國官員就向《紐時》證實，行動旨在報復伊方襲擊。不過，伊朗以往鮮有就這些襲擊認責。

專家倡海陸空科網夾擊伊朗

在貝魯特工作的傳媒人沃拉（Anchal Vohra）在《外交政策》專欄指出，許多以色列分析家相信，以色列在伊朗境內秘密施襲以及空襲敘利亞的伊朗軍事設施，要比海上攻擊更符合以色列的戰略利益。以色列的專家圈子也漸有共識，主張以色列新總理班納特只應在海上冒值得的險，但同時繼續陸、空和科網攻擊，以破壞伊朗核設施。

前軍官憂以國捲海軍衝突

不過，反對將影子戰爭擴至海洋的論者擔心，以色列會被捲進危險的海軍衝突。退役海軍少將科勒夫（Shaul Chorev）指出，攻擊伊朗油輪不會嚇阻伊朗提煉濃縮鈾或資助真主黨等代理人組織，但海軍衝突卻會帶來巨大成本，尤其是波斯灣和阿拉伯海等水域並非以國海軍的勢力範圍，以軍難以在此保護以色列船舶。

班納特在伊朗問題上被視為比其前任內塔尼亞胡更鷹派，但上台後並不急於攤牌。以國傳媒人卡斯皮特（Ben Caspit）上月初在中東新聞網站Al-Monitor的專欄指出，班納特召見政府官員或新舊外交官諮詢對伊朗政策看法時，聲稱目標是要拆掉伊朗政策這顆地雷，並跳出既有思維框架，以在訪美會見美國總統拜登及其團隊前，準備好一套可跟華府一致的政策。

（紐約時報/外交政策/Al-Monitor）