以色列油輪遇襲2死 伊朗官媒稱屬報復 疑遭無人機襲擊 恐加劇航道緊張局勢

事發油輪「Mercer Street」號懸掛利比里亞旗，由日本公司持有，現由以色列航運大亨奧弗（Eyal Ofer）旗下、總部設於英國的海運公司Zodiac Maritime管理，近月定期來往東非和阿聯酋原油重鎮富查伊拉，事發時正駛往富查伊拉，船上沒有載貨。英國海軍情報部門「英國海事貿易行動」（UKMTO）指出，該船遇襲時位於阿曼對開280公里的阿拉伯海海域。

死者包括英籍海事保安

美國中央司令部上周五表示，美國海軍接獲該船的緊急求救後已派員支援，Mercer Street在航空母艦「列根」號等護航下抵達安全區域，又稱「初步迹象顯然表明是無人機襲擊」，海軍爆炸品專家已登上該船，準備協助調查。

路透社報道，歐美消息人士均認為伊朗嫌疑最大，但仍在搜查確鑿證據。美國官員向《金融時報》稱，相信是裝有炸藥的無人機飛向目標後爆炸，「很多迹象」表明無人機來自伊朗，又提到該船遇襲數小時前曾報告一宗企圖襲擊，一架疑似無人機擊中距離該船20米的海域。歐盟的非洲之角海事安全中心（MSCHOA）亦指，事發前曾接到另一宗報告稱目擊疑似無人機墜落水中，但暫未能將兩件事串連。Zodiac Maritime最初稱事件疑跟海盜有關，但UKMTO和MSCHOA都否認這點。

以外長指將推動聯國採取行動

伊朗官方暫未回應事件，但國營電視台Al Alam引述消息稱，這次襲擊是報復以色列近日攻擊敘利亞中部一個軍事機場。以色列外長拉皮德稱事件是「伊朗恐怖主義」，危及航行自由和全球商業，世界不應對此保持沉默。他已聯絡英國外相藍韜文，強調有必要嚴厲回應襲擊，又稱已下令外交官推動聯合國就「伊朗恐怖主義」採取行動。英國政府發言人稱，英國在該地區的軍事總部正調查事件。

該區以國船舶近月多次遇襲

今次遇襲的油輪會駛經阿曼和伊朗之間的海峽，該區近月數度有跟以色列相關的私人船舶遇襲，以方將事件歸咎伊朗。有以色列官員稱，7月初一艘曾由Zodiac Maritime持有的貨船在印度洋遇襲，相信是伊朗誤以為貨船仍由該公司持有。另一方面，以色列自前年起加緊在地中海東部和紅海針對運送伊朗武器和石油的船隻，伊朗亦指控以色列多次襲擊其核設施。

（金融時報/路透社/法新社/BBC）