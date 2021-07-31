晶片荒顯龍頭地位 台積電外擴分散供應鏈

台積電去年應特朗普政府游說在亞利桑那州興建廠房，預計2024年投產。《日經亞洲》上月指，台積電計劃再在美國興建負責晶片封裝（即利用先進技術整合不同的半導體到晶圓上）的廠房，或令該工序首度在台灣以外的工廠進行，台積電當時拒絕評論，只引述行政總裁魏哲家4月說法，即如果公司獲得大片土地，「進一步擴充是有可能的」。

此後台積電再傳出要在德國和日本設廠，劉德音周一（26日）承認正認真評估在德國興建新廠，但強調仍在初步階段，及繼續有關在日本設廠的前期準備工作，藉此分散供應鏈，減低生產地太集中而引起的風險。

另外，台積電今年4月公布在南京擴張廠房產能，儘管只涉及較低端的技術，但近期傳出受到美國壓力要求擱置計劃。台積電創辦人張忠謀則警告，儘管各國尋求在針對安全應用的晶片擁有境內自足供應鏈是「明智」，但較廣大的民用市場則不該如此，質疑這會增加成本，拖慢技術進步，最終耗費巨資和時間都未能建立自足兼低成本的供應鏈。

（綜合報道）

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