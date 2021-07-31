俄太空艙誤開引擎令國際太空站轉向

「科學」號實驗艙上周從哈薩克升空，以取代自2001年起投入運作的「碼頭」號（Pirs）對接艙，新艙主要用於研究及儲存實驗室物資，亦會提供新的水和氧氣再生系統等。惟「科學」號實驗艙完成對接後數小時突然啟動引擎，美國太空總署在Twitter稱，事件令太空站偏離了45度，但經過補救行動後已回復正常位置，站內人員安全，事故持續約47分鐘。

兩度跟地面短暫斷聯

太空站的位置對它與地面的通信，及從太陽能板獲得電力相當重要，事故令太空站兩度與地面控制員中斷通信數分鐘。俄羅斯塔斯社（TASS）報道，俄羅斯聯邦航天局稱事件源於實驗艙的引擎要用掉殘餘的燃料所致。

「科學」號實驗艙原定2007年發射升空，但因連串問題延遲至今，今次亦是俄羅斯聯邦航天局11年來首個太空艙對接任務。

在1998年發射的國際太空站，是俄羅斯目前與西方國家的僅餘合作項目之一。俄羅斯在今年4月曾以設備老化為由，表示考慮退出國際太空站項目，並計劃在2025年發射新軌道太空站的第一個核心組件。

（衛報/中央社/澳洲廣播公司）