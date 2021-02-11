《華郵》：CDC指Delta像水痘易傳播

接種與否或同易傳播Delta

這份簡報引述最近取得但未發表的疫情調查和外部研究，指已接種新冠疫苗而受Delta病毒株感染的人，可能跟未接種者一樣容易傳播Delta病毒株；受感染的已接種者的可測量病毒載量，跟未接種疫苗受感染者的接近。其中一頁簡報則指，不論是否已接種疫苗，長者的住院和死亡風險都較年輕人高。

文件明確指出疫苗提供顯著保護效果，但亦指CDC須加強說明已接種者的個人感染風險，要視乎其他因素如年齡及免疫系統有否受損；亦有研究包含CDC數據指，疫苗對免疫功能較低者或護養院住客的保護效果不佳，增加他們要接種加強劑的可能性。

《華郵》引述一聯邦衛生官員稱，該文件引用的數據及研究對於CDC本周二修訂建議，籲在疫情嚴重地區人士不論有否接種疫苗都應在室內戴口罩上，發揮關鍵作用。

總統拜登周四（29日）亦公布新一輪抗疫措施，當中要求聯邦僱員須接種疫苗，拒絕或尚未接種者不論在哪裏都須戴口罩，亦要每周檢測1至2次、保持社交距離及限制公幹；財政部又宣布州及地方政府等可從抗疫基金取得款項，向每名新接種者派100美元（約780港元），藉此推高接種率。

（華盛頓郵報/中央社/BBC/路透社）

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