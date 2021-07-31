東奧場內外疫情兩世界 日擴緊急狀態 奧委會否認奧運致疫情升溫

東京都等地的緊急狀態實施至8月31日，與8月24日至9月5日的殘奧部分重疊，意味殘奧很可能亦會閉門進行，政府預料在奧運後作正式決定。日本昨日新增10743宗確診個案，再創新高，主辨的東京都佔3300宗，是連續第3日超過3000，都知事小池百合子承認是「極度迫切的狀態」，Delta變種病毒是疫情升溫主因之一。首相菅義偉促民眾留家觀看奧運賽事，並在暑假和盂蘭盆節避免外出。

奧運氣泡陽性率0.02%

另一邊廂，東京奧組委昨日公布新增27宗奧運相關病例，兩名患者曾逗留選手村。日本政府和主辦單位都否認日本疫情與奧運相關。

IOC發言人周四強調，至今沒有個案涉及運動員或奧運相關人士傳染本地民眾，而奧運相關病例中僅兩人要住院，又稱奧運氣泡是「世上檢測得 最頻密的社區」，陽性率只有0.02%。

選手村和媒體中心有逾5萬名運動員、教練、工作人員和記者，主辦方一直強調防疫措施嚴格，例如運動員須每天檢測，一旦確診就得退賽隔離，傳媒亦須在採訪賽事前檢測，媒體中心則是每4天一次，整體已進行逾27萬次檢測。大會亦嚴格限制奧運相關人士的活動範圍，並規定選手在賽後48小時內離境，違者可面臨警告、取消資格以至罰款。

不過，奧運場外卻是另一番景象，儘管東京都呼籲酒吧晚上8時關門，但不少酒吧無視指引，甚至設奧運觀賽時段。東京都已是第四度進入緊急狀態，過去亦曾多次延長，令民眾對緊急狀態警覺減弱。數據分析公司Agoop指，去年首次緊急狀態期間，新宿地鐵站一帶的人流較疫前基線大減80%，現時卻只降37%。

民眾場館「打卡」感氣氛

奧運甚至成為人群聚集因素，主場館新國立競技場附近的五環標誌、臨海副都心地區的聖火台等地標近日出現人龍，許多民眾到場拍照留念，盼感受奧運氣氛。日本放送協會（NHK）以手機訊號數據，分析7月22日至25日連假的人流，發現較上個周末增加的地方集中在新國立競技場和賽事會場附近，有專家慨嘆這令賽事閉門進行變得失去意義。

日本至今僅32%人接種至少一劑疫苗，日本醫師會等9個醫療團體周四警告，若疫情繼續擴大，病牀將瀕臨爆滿，籲政府考慮將緊急狀態擴大至全國、推動在家工作。

（路透社/NHK/朝日新聞/共同社）

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