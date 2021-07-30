安倍籲防台步港後塵 華促美日停錯誤信號

議員戰略對話涉台港

這次論壇由日本跨黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」（下稱日華懇）主辦，出席者包括日本眾議員兼日華懇會長古屋圭司、台灣立法院長游錫堃、美國民主黨籍參議員馬基（Ed Markey）、曾任美國駐日大使的共和黨籍參議員哈格蒂（Bill Hagerty）等。

論壇先由古屋圭司致辭並讀出日華懇幹事長、防衛大臣岸信夫的致辭稿，當中提及地區安全環境趨於嚴峻，而日美兩國強調台灣海峽和平穩定的重要性，希望兩岸問題和平解決。至於現為日本眾議員的前首相安倍晉三發言時，稱21世紀國際社會最大議題是如何跟崛起的中國面對、交往，他指「在香港所發生的事絕不能在台灣發生」，但沒進一步闡述。安倍發言時亦呼籲中國以寬大的心胸讓台灣以觀察員身分參加世界衛生大會。

哈格蒂則聲稱，北京政府不僅想在既有地區秩序下取得優勢，更希望從根本上改變國際秩序，令其以中國為中心，達到中國威權目標。他說，美國、日本和台灣須了解過去70年來，三方為何而戰，「美國、日本和台灣一直處於印太地區捍衛民主及自由的前線」。

游錫堃則呼籲，美日兩國應邀請其他印太地區國家對中國發出警告——當台海有事，應立即在外交上承認台灣，藉此阻止北京政府單方面改變現狀的企圖及行動。

北京斥自說自話 內容錯誤

在北京，外交部發言人趙立堅昨回應說，所謂的「對話」是自說自話，無論形式或內容都是負面、錯誤的，重申台灣是中國領土的一部分，美方日方都有責任、有義務恪守向中方所作的鄭重承諾，停止向台獨勢力發出錯誤信號。

台海議題近年中國涉外議題焦點之一，中方多次駁斥「中國威脅論」的說法。例如英國《金融時報》在6月報道，美日正就台海可能發生的衝突備戰，最終目標是為台灣制定綜合戰爭計劃。中國外交部當時重申台灣是中國領土不可分割一部分，並促有關方面停止渲染中國威脅論。

（綜合報道）