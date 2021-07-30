總統接管司法權 突尼斯政局添亂

稱憲法准非常時期非常手段

總統賽義德繼周日宣布暫停國會運作30天、裁撤總理邁希希、國防部長和司法部長，周三再宣布裁撤更多高官，包括法官、檢察官、軍事法院檢察署負責人。此外，他還接管司法權和褫奪了國會議員的刑事檢控豁免權。同日，檢察官辦公室宣布司法部轄下財政部門早於7月14日，開始了針對國會最大黨「復興運動」、「突尼斯之心」等3個政黨，涉嫌於2019年大選前，獲取「外國資助與收受不明來源經費」非法資金調查。

主要工會促一個月內制訂解困路線圖

賽義德稱，憲法允許身為國家元首「在緊急威脅」下採取沒有具體列明的非常措施。他正着手解決嚴峻的經濟和新冠疫情、調查廣泛的貪污問題。他周三晚警告商家勿投機囤積居奇，叫商人調低商品價格，並指控460名商界人士貪污盜用了48億美元公帑。復興運動指摘賽義德「政變」，否認有不法，並指為維護民主準備提前舉行國會和總統選舉，強調不能用任何拖延作為專政藉口。路透社報道，突尼斯首都安全變嚴，軍隊仍駐守着國會、政府和電視台周圍，未有示威迹象。突尼斯「茉莉花革命」促使獨裁者阿里2011年1月流亡沙特阿拉伯，開始邁向民主政制，為「阿拉伯之春」首個成功推翻政府、又是唯一延續革命成果至今的國家。可是賽義德周日起利用軍隊逐步壓制國家立法、行政、司法權力，使人憂慮該國民主政制發展，乃至公民由和言論自由受損。突尼斯主要工會等有影響力公民團體，要求總統一個月內制訂擺脫國家危機的路線圖。

（法新社/路透社）