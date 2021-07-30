不准否認種族滅絕 波黑政府塞族杯葛政事

在1992至1995年波斯尼亞戰爭尾聲，塞族部隊以報復波士尼亞族穆斯林軍隊殺害塞族平民為由，攻入聯合國劃定的安全區斯雷布雷尼察，殺害逾8000人，是二戰後歐洲最血腥的屠殺，被前南斯拉夫國際刑事法庭（ICTY）和國際法院（ICJ）定性為「種族滅絕」。因應1995年和平協議，波黑分成波黑聯邦和塞族共和國兩個政治實體，各有自己的議會和政府，而在全國層面，相當於國家元首的主席團由3人組成，波斯尼亞、塞爾維亞和克羅地亞族各佔一席，國家議會亦涵蓋三大民族和兩個政治實體。

惟這種體制有加劇民族主義情緒的憂慮，國際社會創立駐波黑高級代表一職，負責監督和平協議，有權罷免當地政客、通過法律並有關鍵否決權，被視為有如「總督」。因茲科任職高級代表12年，將在下月卸任，相比前任較少使用這些權力，對上一次已是2012年，但他在任期尾聲通過刑法修正案，禁止否認種族滅絕，違者最高可被判監5年。

當年屠殺期間在任的塞族共和國總統卡拉季奇，以及下令屠殺的將軍姆拉迪奇，均被ICTY裁定種族滅絕等10項罪成，判處終身監禁，並分別在2019年和今年6月被裁定上訴失敗，但一些塞族人視他們為英雄，並否認屠殺是種族滅絕，包括現任主席團塞族代表多迪克（Milorad Dodik），他曾出庭為卡拉季奇辯護，稱姆拉迪奇為「傳奇」。

塞族政客圖癱瘓議會主席團運作

因茲科稱認為有必要停止美化戰犯，因此推行這個禁令，最理想是波黑政界自行通過禁止否認種族滅絕的法律，但他嘗試過4至5次都失敗。他在卡拉季奇的最終判決後，先在聯合國安理會展開推動禁令的程序，並待姆拉迪奇的最終判決後公布。多迪克表明不會接受因茲科的決定，促「整個塞族共和國應團結起來自衛」，又發起聯署堅稱當年屠殺並非種族滅絕。塞族政客正杯葛全國層面機關，恐癱瘓議會和主席團運作。

（BBC/Euronews）