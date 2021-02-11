BNT有效率每兩月跌6%

輝瑞周三公布未經同行評審研究，跟進BioNTech疫苗對去年第三階段臨牀試驗受試者的保護變化，發現疫苗有效率在第二針後的一周至兩個月達到最高的96%，之後兩個月降到90%，再之後兩個月跌至84%，但仍是有效水平。

輝瑞同日公布另一份數據，稱第三劑疫苗有助大幅提升保護力，18至55歲群組接種第三劑後，可對抗Delta變種病毒的抗體水平是接種前5倍，65至85歲群組更達11倍，但測試暫時只涉及23人。

最快下月交第三針效用數據

輝瑞科學總監多爾斯頓（Mikael Dolsten）周三稱，最快下月初向FDA提交第三劑疫苗的數據，並重申認為有需要在第二針後的6至12個月，注射多一針加強劑，以維持最高保護水平。輝瑞本月初宣布計劃申請緊急使用授權後，FDA等衛生部門曾指未有足夠數據支持建議大眾打第三針，但正研究長者等高危群組是否需要「補針」。

（路透社/CNN）

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