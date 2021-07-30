Google fb員工回美辦公室須打疫苗 變種肆虐疫情不穩 部分科企推遲重開

美國疾病控制及預防中心（CDC）周二（27日）更新防疫指引，指在新冠病毒快速傳播的地區，即使完成疫苗接種的民眾在公共室內場所都應要戴口罩，突顯目前疫情的嚴重程度，企業亦要改變安排員工返回辦公室的措施。約兩周前開始讓一半員工返回三藩市和紐約辦公室工作的Twitter，周三宣布暫停未來重開辦公室安排，並已關閉兩地重開的辦公室。

Google擬擴至其他地區辦公室

Google和fb則要求所有美國僱員接種疫苗後才能返回辦公室，前者甚至計劃將強制接種疫苗的安排推展至其他地區的辦公室。Google早前容許拒絕打針或不願披露接種狀况的員工，在戴口罩及和每周檢測的條件下回辦公室。《華盛頓郵報》周二亦要求員工在9月返回辦公室時出示接種新冠疫苗的證明，作為僱用的要求。蘋果公司亦計劃要求其在美國的大部分零售店舖員工及顧客，即使已接種疫苗都均須戴口罩；串流影音平台Netflix周三亦強制要求美國的劇組演員接種疫苗。

Netflix強制劇組演員接種

總部設於三藩市的電召車服務供應商Lyft早前已強制要求員工接種疫苗後才返回辦公室，周三再宣布推遲原定9月重開辦公室的安排到明年2月。行政總裁格林（Logan Green）在發予員工的備忘稱，他們預期疫情未來數月會繼續不穩定，令他們難以訂下清晰而不需再改變的重返辦公室日子。

在美國，僱主強制要求員工接種疫苗或掀法律爭議（見表），但在現有條例下，除非因宗教或身體健康理由，僱員難以挑戰僱主的強制接種疫苗要求。對部分僱員而言，僱主要求接種疫苗是令他們安心之舉，《華盛頓郵報》引述有Google僱員表示歡迎公司的宣布，稱有同事在內部通告板發表懷疑疫苗的內容，相關僱員對於平日要被迫回到辦公室與未接種疫苗者共事感到緊張。

（彭博社/CNN/路透社/華盛頓郵報/紐約時報）

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