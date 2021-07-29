美高傳染區重啟口罩指引 已接種疫苗者不再獲豁免

CDC總監瓦倫斯基表示，新口罩指引適用於在傳染率「顯著」或「高」的地區居住和工作的人，他們即使已接種疫苗，在室內公共場所也應戴口罩；與幼童或免疫力弱家庭成員同住的已接種者，在室內公共場所應戴口罩。CDC同時呼籲學校教職員和學生，無論是否已接種疫苗，在校內應戴口罩。

根據CDC定義，「顯著」（substantial）傳染率是指過去7天該區每10萬人有50至99人確診，「高」（high）傳染率則是每10萬人有100人以上確診。截至周二下午，全美有63%的縣符合上述其中一種定義，包括南部和中西部多個地區，較一周前的46%大增。

阿肯色、佛羅里達、路易斯安那和密蘇里州幾乎每個縣都達「高」傳染水平。除了更新口罩指引，CDC指完成接種疫苗者若出現新冠症狀或最近接觸過疑似或確診人士，應接受病毒檢測。

據《華盛頓郵報》數據，7月份全國新增確診人數增了3倍，從月初平均每天約1.3萬宗增至逾5.6萬宗，其中Delta佔了八成。雖然新冠疫苗仍然有效防止重症和死亡，但瓦倫斯基稱，最新數據顯示，接種疫苗後感染Delta變種者的病毒量，可能與未接種者一樣多，這表示他們仍會將病毒傳給他人。然而，瓦倫斯基強調，已接種者出現「突破式感染」（breakthrough infection，即完成接種至少14天後檢測呈陽性）的情况很少。

專家：各縣人口流動高 實際難執行

有衛生專家警告，CDC依賴各縣疫情高低來決定誰應口罩的做法存在漏洞，因實際執行中，縣與縣之間沒有邊界，人口亦混雜，被界定為低風險的縣，可能並非低風險。部分政府官員擔心，要求接種者戴回口罩會進一步令疫苗猶豫者不會接種，因他們會認為這顯示疫苗效力低。

民眾倡罰拒接種者 如扣紓困款項

面對疫情升溫，部分已接種美國人開始抱怨未接種者自私。住在俄勒岡州波特蘭市郊的39歲教師羅伯遜（Doug Robertson）育有3個孩子，他們年紀太小未能接種疫苗。羅伯遜說：「隨着時間過去，我愈來愈憤怒。現在隧道盡頭有疫苗和曙光，但有些人選擇不走向它，你們做出這種選擇，令我的家人及其他像我般情况的人變得黑暗。」美國有民眾建議懲罰拒絕接種者，例如扣起政府給予的紓困款項或稅收抵免，又或扣起接種率未達標州份的聯邦政府資金。但有專家警告，任何懲罰措施和社會排斥可能適得其反，令對話大門關上。

（華盛頓郵報/紐約時報）