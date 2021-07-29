美高傳染區重啟口罩指引 已接種疫苗者不再獲豁免

【明報專訊】鑑於最先在印度發現的新型冠狀病毒Delta變種令美國近期確診個案大增，美國疾病控制及預防中心（CDC）周二（27日）更新防疫指引，建議在高傳染率的地區，即使已完成接種疫苗的人在室內公共場所也要佩戴口罩，一改5月時已完成接種者在室內外毋須戴口罩的建議。隨着疫情在全國捲土重來，不少已接種的美國人開始怪責未接種者，認為他們漠視公民責任，有人甚至要求懲罰接種率低的州份，如扣起聯邦資金。路透社昨日報道，白宮管理及預算辦公室（OMB）周二（27日）發電郵通知聯邦機構，要求在有大量或高度社區傳播的地區，強制所有不論有否接種疫苗的僱員及訪客進入當地的聯邦大樓時都須戴口罩。
CDC總監瓦倫斯基表示，新口罩指引適用於在傳染率「顯著」或「高」的地區居住和工作的人，他們即使已接種疫苗，在室內公共場所也應戴口罩；與幼童或免疫力弱家庭成員同住的已接種者，在室內公共場所應戴口罩。CDC同時呼籲學校教職員和學生，無論是否已接種疫苗，在校內應戴口罩。
根據CDC定義，「顯著」（substantial）傳染率是指過去7天該區每10萬人有50至99人確診，「高」（high）傳染率則是每10萬人有100人以上確診。截至周二下午，全美有63%的縣符合上述其中一種定義，包括南部和中西部多個地區，較一周前的46%大增。
阿肯色、佛羅里達、路易斯安那和密蘇里州幾乎每個縣都達「高」傳染水平。除了更新口罩指引，CDC指完成接種疫苗者若出現新冠症狀或最近接觸過疑似或確診人士，應接受病毒檢測。
據《華盛頓郵報》數據，7月份全國新增確診人數增了3倍，從月初平均每天約1.3萬宗增至逾5.6萬宗，其中Delta佔了八成。雖然新冠疫苗仍然有效防止重症和死亡，但瓦倫斯基稱，最新數據顯示，接種疫苗後感染Delta變種者的病毒量，可能與未接種者一樣多，這表示他們仍會將病毒傳給他人。然而，瓦倫斯基強調，已接種者出現「突破式感染」（breakthrough infection，即完成接種至少14天後檢測呈陽性）的情况很少。
專家：各縣人口流動高 實際難執行
有衛生專家警告，CDC依賴各縣疫情高低來決定誰應口罩的做法存在漏洞，因實際執行中，縣與縣之間沒有邊界，人口亦混雜，被界定為低風險的縣，可能並非低風險。部分政府官員擔心，要求接種者戴回口罩會進一步令疫苗猶豫者不會接種，因他們會認為這顯示疫苗效力低。
民眾倡罰拒接種者 如扣紓困款項
面對疫情升溫，部分已接種美國人開始抱怨未接種者自私。住在俄勒岡州波特蘭市郊的39歲教師羅伯遜（Doug Robertson）育有3個孩子，他們年紀太小未能接種疫苗。羅伯遜說：「隨着時間過去，我愈來愈憤怒。現在隧道盡頭有疫苗和曙光，但有些人選擇不走向它，你們做出這種選擇，令我的家人及其他像我般情况的人變得黑暗。」美國有民眾建議懲罰拒絕接種者，例如扣起政府給予的紓困款項或稅收抵免，又或扣起接種率未達標州份的聯邦政府資金。但有專家警告，任何懲罰措施和社會排斥可能適得其反，令對話大門關上。