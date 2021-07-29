青瓦台否認兩韓研辦峯會

朝鮮去年6月不滿脫北者在邊境散發反朝傳單，單方面切斷與韓國所有通訊渠道，並炸毁位於開城的「南北共同聯絡辦公室」。路透社引述3個韓國政府消息稱，雙方正討論在邊境板門店休戰村設立共同聯絡辦公室，並讓韓國總統文在寅和朝鮮領袖金正恩舉行峰會，但鑑於新型冠狀病毒疫情，現階段尚未提出時間框架或其他細節，疫情是談判最大因素，韓方認為面對面會談是最理想情况，但視像峰會亦是可能選項，這將取決於朝方意向，其一消息人士稱相信峰會有助開啟新機會，例如與美國重啟談判。

青瓦台發言人朴炅美否認兩韓正討論召開峰會，不論是面對面或視像，重申青瓦台的立場與前一日記者會相同。當時青瓦台與民溝通首席秘書朴洙賢曾提到，雙方將討論恢復共同聯絡辦公室，但兩韓領袖未提出任何峰會的計劃。

路透：領袖互函逾10次 建溝通渠道

路透社的報道又引述消息指出，文在寅和金正恩自4月起交換親筆信超過10次，促成首爾情報部門與金正恩胞妹金與正之間建立溝通渠道，最終雙方在過去的周末同意以重啟熱線作為第一步，但就其他問題取得的進展甚微，包括朝鮮如何就炸毁共同聯絡辦公室致歉等。

（路透社/韓聯社）